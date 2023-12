Legendární kapela Scorpions se v létě příštího roku vrátí do České republiky. 29. července 2024 se představí fanouškům v pardubické Enteria areně v rámci svého Love at First Sting Tour, které bude připomenutím 40. výročí jejich stejnojmenného alba.

Skupina Scorpions. | Foto: se svolením LiveNation

Scorpions se po vyprodaných koncertech v Praze a Brně vracejí do Pardubic, aby předvedli, proč jsou stále tak žádanou rockovou kapelou. Stane se tak v rámci turné Love at First Sting, které připomíná jejich stejnojmennou desku z roku 1984, jejíž název by se dal přeložit jako Láska na první bodnutí. A „Štíři“ opět slibují skvělou show.

Prodali 120 milonů desek

Scorpions jsou německou rockovou kapelou číslo jedna a jednou z nejvýznamnějších rockových kapel posledních desetiletí. Do dnešního dne prodali více než 120 milionů desek, odehráli přes pět tisíc koncertů a vytvořili nadčasovou klasiku se svým legendárním singlem Wind Of Change, který ovládl hitparády po celém světě. Následoval nespočet ocenění, hvězda na hollywoodském rockovém chodníku slávy a k tomu hity jako Rock You Like A Hurricane, Still Loving You a mnoho dalších.

Kapela, která je známá melodickým heavy metalem a silnými hardrockovými baladami, vydala své zatím poslední album nazvané Rock Believer v únoru 2022.