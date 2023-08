Šéf Kalichu o Vašu Patejdlovi: Odešla respektovaná muzikantská veličina

Nečekané úmrtí Vaša Patejdla zasáhlo všechny jeho fanoušky. Ještě před pár dny přitom koncertoval, nikoho by nenapadlo, že je to naposled, co ho vidí a slyší „naživo“. Obrovskou uměleckou ztrátu okomentoval šéf pražského Divadla Kalich, v němž Patejdl připravil tři muzikály. A další byl na cestě…

Vašo Patejdl. | Foto: Deník/Martin Divíšek