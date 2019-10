Setkání s legendou osmdesátek. Do Česka přijíždějí New Order

Patří k nejznámějším představitelům hnutí New wave. Manchesterská kapela New Order vznikla na troskách kultovní formace Joy Division, jejíž zpěvák Ian Curtis spáchal v květnu 1980 sebevraždu oběšením. Předtím si prý pustil desku Iggyho Popa The Idiot. Zbylí členové Joy Division – kytarista Bernard Sumner, baskytarista Peter Hook a bubeník Stephen Morris – se poté rozhodli pokračovat v hraní. Název New Order padl do oka jejich manažerovi při čtení článku v britském Guardianu, který měl titulek Nový řád Kampučské lidové republiky.

New Order | Foto: TURNER PR