Deska je vlastně spontánní poctou nejrůznějším vzorům a kolegům, kteří sedmapadesátiletou zpěvačku v jednotlivých písničkách ochotně doprovázejí. Hned v úvodní skladbě Prove You Wrong si Sheryl zazpívala s jednou ze svých nejoblíbenějších umělkyň, dlouholetou vokalistkou skupiny Fleetwood Mac Stevie Nicks. Před časem se dokonce šířily zvěsti, že by se tyto dvě kamarádky mohly u „Fleet-woodů“ prohodit.

V další písni se hostitelka příjemného country-rockového mejdanu potkala s Bonnie Raitt, rusovlasou mistryní ve hře na slide guitar, a s legendární soulmankou Mavis Staples. Další zajímavé setkání ji čekalo při natáčení coververze písně George Harrisona Beware Of Darkness, s níž jí pomohli zpěvačka Brendi Carlile, Sting a se svou přiostřenou kytarou i Eric Clapton.

Co jméno, to velká osobnost. Přesto není výsledkem žádné úžasné veledílo, ale „jen“ přátelská jam session se spoustou starých známých. Jeden z nich už dokonce není mezi námi: muž v černém Johnny Cash zemřel před šestnácti lety přesto však jeho nezaměnitelný baryton burácí v písni Redemption Day, kterou Sheryl Crow pojala jako postapokalyptickou hymnu, čemuž odpovídá i působivý videoklip.

Cashovi někdejší parťáci Kris Kristofferson a Willie Nelson si se stále atraktivní Sheryl rovněž „střihli“ po jedné baladě. A větry ošlehaný Keith Richards z britských Rolling Stones jí chraptí do ouška ve svém osvědčeném majstrštyku The Worst.

Konec? Žádné takové

Je to pěkná sbírka, nicméně jako tečka za působivou nahrávací kariérou by asi album Threads neobstálo. Nezbývá než doufat, že se Sheryl Crow s hudebním průmyslem předčasně nerozžehná. Zrovna ona má na to, aby mladším zpěvačkám vytřela zrak. Jistě se k tomu ještě někdy nechá vyprovokovat.