Poté se show měla rozjet za diváky do Ostravy a Brna. „Situace je ale vážná,“ připouští producentka Renata Štupáková. „Rozhodně nechceme riskovat zdraví herců ani publika.

I proto jsme pozastavili všechny zkoušky a celou akci přesouváme. Aktuálně jednáme o nových termínech.“

Herci versus roušky

Rozhodnutí Štupákové kvituje i režisér Petr Novotný. Odložení premiéry je podle něj nemilé, ale herecké povolání je vysoce kontaktní, a tak se ve zkouškách nedalo pokračovat. „Není možné zkoušet inscenaci s rouškami a na vzdálenost dvou metrů,“ vysvětluje.

Práce na výpravě a náročných videoprojekcích k muzikálové show ale podle Novotného probíhají dál. „Maximálně nás mohou lehce zdržet dodávky některých technologií ze zahraničí. Jinými slovy jakmile se všichni znovu sejdeme, bude technologická a obrazová část inscenace hotova,“ slibuje režisér.

Právě na tuto chvíli se těší představitelka hlavní ženské role Killer Queen Kamila Nývltová. „Je to nelehká situa-ce, nejen pro herce a zpěváky, ale pro celou Českou republiku. Samozřejmě i já přicházím o práci a není to moc příjemné zvlášť když nikdo neví, kdy tomu bude konec,“ přiznává Nývltová.

„Mrzí mě, že nepřivítáme diváky na naší nové show v původním termínu, ale věřím, že až ten čas přijde, budou z představení odcházet nadšeni.“

Také Petr Kutheil, jenž v muzikálu ztvárnil postavu Britneyho, věří v happy end. „Nad vodou nás drží to, že premiéra určitě bude, jen o něco později, až se vše uklidní.“ A milovníkům písniček skupiny Queen zpěvák vzkazuje: „Show Must Go On!“

Vedle něj a Kamily Nývltové se mohou fanoušci „Queenů“ těšit na Jana Kopečného, Petera Pechu, Markétu Procházkovou, Michaelu Noskovou či Josefa Bohouše.

Příběh ze vzdálené budoucnosti

Jevištní hit britského komika a dramatika Bena Eltona měl premiéru roku 2002 v Londý-ně, kde se setkal s bouřlivým ohlasem. Nejde jen o příběh kapely Queen: děj se odehrává ve vzdálené budoucnosti, v níž se skupinka pronásledovaných bohémů snaží vzkřísit zakázanou hudbu a objevit poslední existující hudební nástroj: kytaru Briana Maye.

V představení zazní slavné skladby Innuendo, Radio Ga Ga, I Want To Break Free, Somebody To Love, We Will Rock You, We Are The Champions a další. Samozřejmě nesmí chybět legendární opus Bohemian Rhapsody.