„Dcera to vyčetla z programu a přesvědčila nás, že když tu bude Krajčo, zahrají i Kryštof. I když to tam napsáno není. A tak jsme to riskli a jsme nadšení všichni tři, i manžel,“ řekla Věra Vavříčková z Opavy.

Ostravsko-havířovská kapela, která před necelým měsícem odehrála dva vyprodané koncerty v pražské O2 aréně, připravila skvělý večer i návštěvníkům Dne Mustanga a zahrála asi 80timinutový set svých největších hitů. Nejen nové a ty největší, ale také zavzpomínala na rok 2002, kdy vydala své první album Magnetické pole. Jako poslední přídavek zazpíval Richard Krajčo píseň Srdce nehasnou, kterou složil pro Karla Gotta.

Hudba i zábava

Oproti předchozím letům se akce odehrála pouze na nádvoří, kde okolo dvou tisíc lidé sledovalo v průběhu odpoledne a podvečer vystoupení čtyř kapel – Úspěch, Life&Love, The Silver Spoons a Deaf Heart. Organizátoři připravili pro malé i velké návštěvníky také soutěže a ke koupi byla trička nebo batohy s logem Ostravaru. Muzikanti, kteří zatím veřejně nevystupují, mohli zahrát a zazpívat z mobilního juboxu. Díky výkonným reproduktorům to slyšelo celé nádvoří.