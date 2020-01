Když se zkraje roku 1970 objevilo v obchodech elpíčko se dvěma známými tvářemi na obalu (drobným Paulem Simonem v popředí a kudrnatým Artem Garfunkelem, tyčícím se vzadu), museli mít lidé aspoň na chvíli pocit, že svět se točí správně. I kdyby se celá Amerika pod vládou prezidenta Richarda Nixona zbláznila, tenhle tandem je nezklame a bude věčně s nimi. Jenže opak byl pravdou…

V době, kdy Simon & Garfunkel natáčeli své páté album Bridge Over Troubled Water, věděli s jistotou, že tahle deska bude nejen jejich nejlepší, ale také poslední. Mezi oběma kamarády, kteří se znali už od základky, to jiskřilo, ne však v dobrém slova smyslu. Příliš velká ega, ambice, umělecké rozepře to vše a ještě leccos jiného poslalo jednu z nejúspěšnějších hudebních dvojic ke dnu.

Konec v nejlepším

A zrovna v okamžiku, kdy tisk o Paulovi a Artovi bájil jako o umělcích na absolutním vrcholu. Vždyť titulní skladba, hymnická balada o pomyslném mostu přes rozbouřené vody, vyhnala prodej alba jen během prvních pár týdnů na neuvěřitelných devět milionů a svou krasojízdu zakončila až na cenách Grammy, kde S & G získali ocenění pro album a píseň roku.

Paul Simon, autor melodie i textu, se o tomto zdánlivě plodném období vyjádřil dost příkře. „Neměli jsme proč se potkávat, až na nějaké finanční záležitosti, které ani jednoho z nás moc nezajímaly,“ tvrdil. „Peněz jsme měli dost. Hudebně jsme vlastně nikdy nebyli tým, protože Artie je zpěvák, kdežto já zpívám, hraju, píšu. Písničky jsme spolu nevymýšleli, to jsem dělal sám. Ve studiu jsem toho zařizoval čím dál víc, nahrával základy, vybíral muzikanty také proto, že Artie většinou nebyl přítomen.“

Život po životě

Narůstající trable, jak víme, skončily rozlukou. Následovala působivá sólová kariéra Paula Simona coby průkopníka world music. Ale ani Garfunkelova dráha nebyla marná, o čemž svědčí desítka velmi slušných alb.

V jednom se však Simon přes veškeré své zásluhy mýlil: už nikdy se mu nepodařilo docílit té slasti a energie, jakou s sebou nesl souzvuk jeho civilního zpěvu s Artieho andělským tenorem. Píseň a celé LP Bridge Over Troubled Water je toho pádným důkazem.