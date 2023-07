Ve věku 56 let zemřela známá irská zpěvačka Sinéad O'Connorová. Ve středu o tom informoval list The Irish Times. Zpěvačku proslavil její emotivní hlas, krátký sestřih vlasů a hit Nothing Compares 2 U z roku 1990. V minulosti trpěla psychickými problémy. Několikrát vystoupila i v České republice.

Sinéad O´Connor | Foto: Deník/Adolf Horsinka

„S velkým zármutkem oznamujeme, že zemřela naše milovaná Sinéad. Její rodina a přátelé jsou zdrceni a požádali o respektování soukromí v této velmi těžké chvíli,“ napsala rodina zpěvačky v prohlášení pro irská média.

Na zpěvačku na twitteru zavzpomínal i irský premiér Leo Varadkar. „Její hudbu miloval celý svět a její talent neměl konkurenci a nedal se s ničím srovnávat. Upřímnou soustrast její rodině, jejím přátelům a všem těm, kteří milovali její hudbu,“ napsal.

Jak irský list připomněl, O'Connorová na začátku letošního roku získala ocenění na irských hudebních cenách RTÉ Choice Music Awards. Zpěvačka tehdy sklidila velký potlesk, když věnovala svou cenu „všem členům irské uprchlické komunity“. „Jste v Irsku velmi vítáni. Miluji vás a přeji vám štěstí,“ uvedla.

Irskou umělkyni přežily její tři děti. Její další syn Shane zemřel loni ve věku sedmnácti let. Spáchal sebevraždu.

Dlouhodobé psychické problémy

O svých psychických problémech zpěvačka veřejně mluvila. V roce 2007 v talkshow americké moderátorky Oprah Winfreyové uvedla, že jí byla o čtyři roky dříve diagnostikována bipolární porucha a že před určením diagnózy bojovala se sebevražednými myšlenkami a nepřekonatelným strachem. Podle agentury AP tehdy rovněž řekla, že díky lékům se jí podařilo „nalézt větší rovnováhu, je na tom ale potřeba stále pracovat“.

V roce 2017 zveřejnila na facebooku video z motelu v New Jersey, kde říkala, že žije. Tehdy uvedla, že zůstává naživu kvůli ostatním a že kdyby to bylo na ní, „už tu není“. Když loni spáchal sebevraždu její syn Shane, zpěvačka na twitteru napsala, že „bez něj nemá smysl žít“. Krátce na to byla hospitalizovaná

Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2 U:

Zdroj: Youtube

V roce 2018 zpěvačka oznámila, že konvertovala k islámu a přijala arabské jméno Shuhada Sadaqatová, i když i nadále vystupovala pod jménem Sinéad O'Connorová. Tehdy rovněž zveřejnila video, na němž zpívá azán, jímž jsou muslimové svoláváni k modlitbě. Na jiném videu zase odříkávala s podporou jednoho irského imáma šahádu, tedy vyznání víry.

V roce 1992 vzbudila O'Connorová značné kontroverze, když v živém vysílání jedné z amerických televizí roztrhala fotografii papeže na protest proti ututlávání pedofilních afér irských kněží. Koncem 90. let se zase nechala od biskupa nezávislé katolické skupiny v Lurdech vysvětit na kněžku, což římskokatolická církev pochopitelně neuznala.

Osobnost O'Connorové byla velmi zvláštní, vzpomíná ředitelka Colours of Ostrava



Ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová vzpomíná na zemřelou zpěvačku Sinéad O'Connorovou jako na velmi zvláštní osobnost. Na mezinárodní hudební přehlídce v Ostravě byla O'Connorová v roce 2008 hlavní hvězdou třetího festivalového večera. Ani nepřízeň počasí tisíce diváků neodradila od toho, aby zcela zaplnily prostor pod pódiem hlavní scény. Zpěvačka s charakteristickým kratičkým sestřihem se k přídavku podle zpravodaje ČTK nenechala přesvědčit ani dlouhotrvajícím potleskem publika.



„Byla to pro nás velká událost, protože tehdy všichni milovali její písničky. Její osobnost byla velmi zvláštní. Pamatuji se, že se tehdy zavřela na pokoji a moc nekomunikovala. Ale ten koncert byl báječný, takže na ni máme jenom ty nejhezčí vzpomínky,“ řekla ČTK ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová.



O'Connorová vždy dělala to, co sama uznala za vhodné, a nikdy se nebála říct svůj názor, i když jí to přinášelo problémy. V Česku vystoupila čtyřikrát, naposledy v roce 2010 v zahradě zámku Sychrov. Tehdy mnohé svým zjevem překvapila. Zpěvačka známá vyholenou hlavou na pódium vstoupila celá v oranžovém a s delšími vlasy. Kromě drobné poznámky o Vatikánu se zdržela i kontroverzních výroků. Písně věnovala třeba svému synovi Jakeovi nebo fotbalistům Ghany. Diváci ji několikrát odměnili bouřlivým potleskem.



„Bůh a náboženství nemají nic společného, bůh miluje všechny, náboženství jenom omezeně,“ prohlásila na setkání s novináři zpěvačka před koncertem na Sychrově.



Problémy udělala kontroverzní umělkyně v roce 2006 pořadatelům hudebního open air festivalu Music In The Park v pražské Stromovce, kdy vystoupení odřekla na poslední chvíli.