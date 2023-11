Posluchači na vaší novince najdou již známé hity jako Bouře, Červánky nebo Není to tak zlý a samozřejmě úplné novinky. Jak byste práci na albu charakterizovali?

Lukáš Bundil: Začali jsme na něm dělat vlastně krátce po vydání předešlé desky. Tehdy vznikla píseň Bouře, která byla i prvním singlem a předzvěstí nového projektu. Následně jsme vydali další tři singly, těsně před létem pak čtvrtý s názvem Není to tak zlý. V tu chvíli jsme si řekli, že možná přišel čas na novou desku. Písniček jsme měli v šuplíku dost, takže jsme některé doskládali a dopsali k nim nové. Tím, že jsme nebyli ničím svazováni, ani časem, ani konceptem, je album o to víc různorodé a barevné.

Petr Lexa: Zajímavostí je, že titulní Monodrama je také poměrně stará píseň, dva roky, ale dotáčeli jsme ji asi týden před odevzdáním desky. Cítili jsme, že by se nám do výsledné kolekce hodila, ale že by ji mohla povýšit účast nějakého hosta. A tak jsme k ní přizvali rappera Refewa, který k ní dozpíval svou sloku. Strašně ji tím oživil.

Do jaké míry pro vás bylo, Petře, tvoření písní terapií, o které jste už dřív mluvil?

Petr Lexa: Přirozeně jsem extrovert, ale mám spoustu introvertních vlastností. Jedna z nich je ta, že si mnoho věcí nechávám pro sebe, dusím je v sobě, což není dobře. Nejsem prostě ten, který by se s čímkoli svěřoval, ani nejbližším v rodině. Takže je vlastně super, že mám tu možnost skládat písničky, protože do nich své pocity snadno promítnu. Myslím, že je to i na desce cítit, že jsem nešel po povrchu, že jsem nehledal obecná témata, ale fakt jsem sáhl hluboko do svého nitra a vypsal jsem se z něčeho, co jsem zrovna cítil. Konkrétně Bouře vznikla během covidu, kdy jsem měl blbé období. Všichni jsme byli zavření doma, trošku jsem popíjel, měl jsem divné úzkostlivé stavy… Takže ano, psaní pro mě bylo v mnohém terapií, ale uvědomil jsem si to až později.

Zdroj: Youtube

A jak to vypadá, když vám autorsky do textů vstoupí třeba Ondra Ládek, váš dlouholetý spolupracovník? A jak na hudbě kooperujete s Lukášem?

Petr Lexa: Systém je podobný jako u předchozích desek, to znamená, že s Lukášem píšeme buď každý sám, nebo spolu, nebo do tvorby zapojíme i další lidi. Nejčastěji Angličana Olivera, což je i producent většiny našich písniček. Někdy to vypadne tak, že napíšu celou písničku sám, stojím si za ní a řeknu, že není potřeba do ní zasahovat. A pak se naopak stává, že napíšu text a vím, že by jej šlo pošoupnout ještě dál, ale sám nevím kam. A tak jej doladím třeba s Ondrou Ládkem nebo s Jirkou Krhutem. Není to ale tak, že by se text přepisoval celý, většinou se dotáhnou jen refrény, což byl případ této desky. A konkrétně třeba písně Magnety a Se svým stínem jsme napsali s Ondrou společně od nuly.