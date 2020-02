Ten je také hlavním tahou-nem nové studiové desky, která dostala prostý název Who. Od vydání minulého alba Endless Wire uplynulo třináct let a popravdě řečeno od veteránů britského power rocku už nikdo žádné zázraky nečekal.

A ony se samozřejmě nedostavují. Nicméně počítá se i snaha. A když dojde k (možná) poslednímu vzepětí formace, která řadu let tvořila umělecký protipól Rolling Stones (byla tvrdší) a Beatles (byla avantgardnější), sluší se věnovat mu minimálně jeden soustředěný poslech.

Zůstat mladej

Nahrávku spoluprodukovali Dave Sardy z noiserockové kapely Barkmarket a Dave Eringa, který pracoval s Manic Street Preachers. Stojí za zmínku, že obal desky vytvořil Peter Blake, tvůrce designu beatlovského LP Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

The Who, to už je dnes pouze zpěvák Daltrey a kytarista Townshend. Baskytaristu Johna Entwistlea našli ro-ku 2002 ležet mrtvého v hotelovém pokoji v Las Vegas po boku místní striptérky. Bubeník Keith Moon do toho naposledy praštil před více než čtyřiceti lety.

Dvěma zbývajícím členům se nějakou šťastnou náhodou podařilo přežít tucet řadových alb a na tom nejnověj-ším, vydaném v prosinci 2019, už působí vcelku neškodným dojmem. Dokonce se zdá, že si na stará kolena oblíbili balady viz závěrečná píseň I’ll Be Back. Někdejším bouřlivákům ani nedělá problémy přiznat si svůj věk. „Fakt jsem se sna-žil zůstat mladej, ale vysoký tóny jsem už vyzpíval,“ připouští Daltrey, jenž kdysi v největším hitu skupiny The Who, hymně šedesátých let My Generation, vykřikoval: „Doufám, že umřu dřív, než zestárnu.“

Mezi rockem a soulem

Nepovedlo se. Ale stala se jiná věc. Daltreyho hlas časem získal na kvalitě, prohloubil se a potemněl.

Fandové si toho mohli všimnout už na pět let starém CD Going Back Home, které Roger natočil s Wilkem Johnsonem, bývalým kytaristou kapely Dr. Feelgood. (Ten je ostatně dalším přírodním úkazem. S rakovinou slinivky tu už asi sedm let nemá být a přesto dál řádí na pódiích.)

Daltreymu jeho pozdní styl na půl cesty mezi rockem a soulem sluší. Album Who je z velké části nostalgickou jíz-dou, ale před energií starých pánů klobouk dolů..