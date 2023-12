Celý život mě udivuje vaše zvláštní zpívání , které místy přechází do vtipů a hektického vyprávění. Kde se ve vás bere ten přetlak slov, ta rychlá tempa a akční komika? To není tradiční písničkářství. Spíš mi to připomíná divadlo, se kterým jste také koketoval. Jasně. Psal jsem písně do divadelních her i pro profesionální divadla. Sám jsem pak externě hrál v jedné hře brněnského divadla Na provázku, v Divadle X a v několika hrách mého domovského, studentského Malého divadýlka. Posluchače při koncertech bavilo, když měly moje písně divadelní prvky. Takže jsem v textech nechal postavy promlouvat přímou řečí.

O Ústí nad Orlicí ještě vím, že německy se jmenovalo Wildenschwert (Meč divochů), že tu žila Magdalena Dobromila Rettigová a také, že zde noc co noc straší duch lanškrounského hejtmana. Tak mi povězte, zdalipak jste se vašeho lokálního strašidla bál? O duchu lanškrounského hejtmana nic nevím. Já měl ještě lokálnější strašidlo, kterým mě strašila babička v Kerharticích. Popisovala mi ho jako umolousaného ošuntělého chlapa s pytlem přes rameno. Bydlel za tratí a sbíral nehodné děti. Často jsem ho se špatným svědomím vyhlížel, jestli nejde. Jmenoval se Čumbulák. Skočil mi pak i do jedné dětské písně.

V roce 1963 do Kerhartic dopadl meteorit . Malý, ale přece. Nechal po sobě čtyřiceticentimetrovou díru. To vám bylo deset. Kde jste tehdy byl a vybavujete si tu událost? Vzpomínám si na to, ale nepamatuju si už, jestli jsme tam někde taky kutali a hledali. Je to možné. V tom věku jsme spíš pořád stavěli zemljanky, bunkry, hnízda ve stromech a v keřích, v zimě iglú. A jeli dolňáci proti horňákům.

Pocházíte z Kerhartic, vesnice na okraji Ústí nad Orlicí. Vy říkáte Oustí, že? Je pro vás jako písničkáře důležité, odkud jste, definuje vás to nějak? Ano, Kerhartice, to je moje dětství. A je fakt, že se říká Oustí, že jsem patriot a že mám píseň z prostředí toho města. O zážitku se spolužáky, s nimiž jsme si na parkovišti, kde stála hospoda, do které jsme kdysi chodili, hráli pantomimu, jako by ten podnik stále existoval. A je pravda, že jsem letos pořádal 38. ročník festivalu Janouškovo Ústí, byť tam už padesát let nebydlím. Ale že by mě to nějak definovalo, to snad ani ne. Pouze v tom smyslu, že je důležité, odkud člověk je. A že jsem poznáván podle písně Imaginární hospoda.

Kdybych přišel do vašeho pokoje, když jste byl teenager, a probral vám elpíčka, co za poklady bych mezi nimi našel?

Neměl jsem gramofon a desky, to až později. Ale měla ho teta, a to zejména alba s písněmi z divadla Semafor a Wericha s Voskovcem. Na návštěvě jsem si to vždycky pouštěl. Já měl Sonet Duo, magnetofon s pásky, a pořád jsem poslouchal Beatles a Boba Dylana. Všeobecně hudbu šedesátých let. Dylanem jsem ten magneťák vysloveně trápil. Přehrával jsem si kousky jeho skladeb, dokud jsem nepřišel na to, jak to dělá. Pak jsem si četl básně a texty – a pravou ruku nechával hrát dokola ty strojky.

Než jste se proslavil, věnoval jste se kantořině. Což ve vás zůstalo a trochu je to vidět i teď, kdy se tím už dávno nezabýváte. Proč jste v dokumentu Jiřího Vondráka tuhle stránku svého života vypustil?

Já myslím, že jsem při natáčení zmínil spoustu věcí, které se do výsledné verze nevešly. Asi i to, že jsem v sedmdesátých letech studoval v Brně pedagogickou fakultu, tehdy univerzity Jana Evangelisty Purkyně, později opět Masarykovy, a to obor český jazyk a výtvarná výchova. S kytarou se tenkrát hudební výchova studovat nedala. Učitele jsem dělal sedm let a pak se šel živit hraním. Ale i tu hudebku jsem nakonec učil.

Ve filmu říkáte, že jste měl šťastné dětství. Vaše rodiče spolu byli šedesát let. Zřejmě dobře věděli, jak se vyrovnávat s různými vztahovými karamboly. Jak ve svém životě řešíte konflikty vy?

Ano, dětství jsem měl skutečně šťastné a naši opravdu uměli překonat různé konfliktní stavy. Takže spolu mohli oslavit platinovou svatbu. Naší generaci se to už tak moc nedaří. Ani mně ne. Konfliktům se snažím vyhýbat, spíš jsem ten tmelič, parlamentář nebo vyjednavač.

Dokáže vás vůbec něco vytočit?

Ale jo, například technika, která pod mýma rukama nefunguje a prostě si ze mě dělá srandu.

Připadá mi, že jste fungoval jako takový harmonizátor i v rámci písničkářské scény, která byla zvláště za normalizace dosti složitá a rozklížená. Někomu zůstal z minulosti škraloup, jiní se chovali statečně. Vy sám jste tou hnusnou dobou tak nějak proplul.

Ještě ve školství jsem byl třikrát přesvědčován nenáviděným ředitelem, abych vstoupil do KSČ. Vždycky jsem se tomu dokázal vyhnout, protože jsem komunisty – a taky policajty a vojáky – nesnášel. V tomhle jsem měl naprosto jasno. V rámci písničkářské scény jsem opravdu proplul, lepší slovo nenacházím. Asi jsem nebyl vidět tolik, abych je zajímal víc, než že o mně věděli a měli nějaké informace. Byl jsem ve střehu, ale nikdy jsem ten tenký led neprošlápl.

Až někdy v září roku 1988 jsem zahrál na utajovaném koncertu emigrantů Jardy Hutky a Vlasty Třešňáka v Budapešti. Sice jsem věděl, že několikahodinový noční rozhovor s Hutkou natáčí všemožná opoziční média a že tam asi vůbec bude hodně donašečů, ale už jsem na tu ostražitost rezignoval. Čekal jsem, že přijde nějaký tlak, přesto jsem třeba podepsal Několik vět – a ejhle! Až do listopadu 1989 jsem proklouzl neatakován.

Slávek Janoušek na workshopu v HolešověZdroj: Deník/Dominik Pohludka

Přemýšlím o vašich českých písničkářských vzorech. Znal jste se s Karlem Krylem? Nebo vás v tomhle ranku někdo zasáhl ještě víc?

Jednoznačně to byl Kryl, kterého jsem nestihl poznat před jeho exilem. Uměl jsem od něj zahrát všechno z těch tří prvních alb a v sedmdesátých letech jsem na různých večírcích dělal jeho jukebox. Až jsem se těch písní přehrál.

Pak mě zajímali Hutka, Třešňák, Vláďa Merta. Později Petr Kalandra se Zuzanou Michnovou. V roce 1972 jsme v duu s Karlem Jarošem zvítězili v prvním ročníku soutěže O Ptáka Noha nově ustanoveného sdružení Šafrán, které výše jmenovaní založili. S Karlem Krylem jsem se seznámil až po jeho návratu. Rozuměli jsme si dobře. Starší brácha, jemuž bylo i co vytknout a který byl kupodivu schopen taky naslouchat, byť s věčnou ironií.

Sám o éře komunismu moc často nemluvíte. Stačí si ale pustit vaše slavné balady Kdo to zavinil a Imaginární hospoda, a člověk z nich lehce vyčte, co jste si asi myslel. Jak se na ten čas zpětně díváte? Dokázal jste ho smysluplně využít, nebo máte pocit promarněných let? Připomenu, že v textu Imaginární hospody se s tím nemažete: „Pár věcí, za které se stydíme, každý na někoho něco ví…“

Nezdá se mi, že bych o té éře mlčel, nebo o ní příliš nemluvil. Když na koncertu uvádím písně z té doby, tak to jinak ani není možné. A je nesmysl si myslet, že nějaká doba jsou jen promarněná léta. Naopak mám pocit, že smysluplně jde prožít jakoukoli dobu, když je dost energie, chuti, síly, lásky, přátel. A když se po delší době sejde parta spolužáků jako v písni Imaginární hospoda, je zřejmé, že vyplave dost věcí, za které se můžete i stydět. Ale to se vůbec nemusí týkat jen společenských nebo politických poklesků.

Spousta vašich písniček je s realitou sedmdesátek a osmdesátek úzce spjata. Když si vzpomenu na ty, co mám nejradši, tak dneska už byste asi těžko zpíval Pochodové cvičení. A srozumitelná by nemusela být ani Škoda 1000 MB. Nemluvě o Gagarinovi a raketě (Slavný den). Musíte ze svého současného repertoáru některé starší skladby vyřazovat?

Písně vypadávají a zase se do repertoáru vracejí. Pochodové cvičení chtějí lidé dost často, podobně Škodovku. Ty dáváme. I Gagarina jsem v rámci nějakého výročí několikrát oprášil. Imaginární hospoda v podstatě nevypadla nikdy. S písněmi je to tak, že postupně odcházejí a nahrazují je novější. Pak se na ty staré a starší zapomene, až to zase někdo chce zahrát, tak se to musí oprašovat a někdy se to načas udrží. A s novými písněmi se musí šetřit, měly by se nadělovat opatrně. Ovšem někdy se písně znovu stanou aktuálními – až tak, že vám z toho přeběhne husí kůže. Jako u písniček z desky Kdo to zavinil.

V televizním snímku věnovaném vaší osobě se objevuje váš někdejší spoluhráč Luboš Vondrák. Co vlastně dělá? Proč jste se rozdělili a byli jste i nadále v kontaktu?

No to jsem si myslel, že je známá historie. Potkali jsme se v Malém divadýlku, napřed jsme spolu hráli v kapele a pak v duu. V letech 1984 a 1985 jsme vyhráli Portu, byli jsme zařazeni pod brněnskou agenturu a šli na volnou nohu. Jen v pětaosmdesátém jsme odehráli 235 představení. Luboš to tempo koncertování a večírků nevydržel, udělalo se mu špatně a ze souboru se odhlásil. Po dvaceti letech se mu ale udělalo líp a v roce 2007 mě pozval na oslavu svých kulatin. Zahráli jsme si – a bylo to jako vklouznout do starých papučí. Zase jsme začali společně vystupovat, a činíme tak dodnes. S tím, že jsme postupně přibrali Láďu Zítku na foukačku a valchu a Lubošova syna Honzu Vondráka na kontrabas a stali jsme se folkovým šramlem.

„Tolik, co údajně dnes je nám, to dřív bylo starým lidem,“ zpíváte na albu Tohle je vzkaz z roku 2018. Jak nesete fakt, že vám letos v září bylo sedmdesát?

Neděsí mě to, věk jsou čísla. V jedné písni, co jsem teď nahrával, se zpívá: „Je to tak krásný bejt starej, zdravej, šťastnej, moudrej a nebejt votravnej. Je to tak krásný nemuset bejt mlád. Au.“