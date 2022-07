OBRAZEM: Metalové fanoušky s ročním zpožděním potěšili Slipknot

Bez jednoho dne přesně celý rok si na vysněný koncert slavné kapely z amerického města Des Moines museli počkat její pražští fanoušci. Jejich česká zastávka na turné nazvaném We Are Not Your Kind Tour se totiž měla uskutečnit právě před 356 dny. Vystoupení ale bylo až na tento čtvrtek přeloženo kvůli koronavirovým zákazům.

