Také se v něm sdělilo, že hudebník měl zásadní vliv na přivedení kytaristy Richieho Sambory a bubeníka Tica Torrese. „Upřímně řečeno, cestu k sobě jsme si našli díky němu - byl to Ticův kamarád z dětství a přivedl Richieho, aby nás viděl vystupovat. Alec byl vždycky divoký a plný života. Dnes mi tyto zvláštní vzpomínky vyvolávají úsměv na tváři a slzy v očích. Bude nám moc chybět,“ uvedlo se ve zprávě.

Podrobnosti jeho smrti zatím nejsou známé. Stanice CNN oslovila publicistu Jona Bon Joviho, aby poskytl další informace o Suchovi, ale zatím nedostala odpověď.

Alec John Such během vystoupení:

Zdroj: Youtube

Podílel se na největších hitech

Such se narodil 14. listopadu 1951 v New Yorku a stal se známou postavou hudební scény v New Jersey, kde kapela Bon Jovi vznikla, uvedla agentura Associated Press. Se skupinou hrál v letech 1983 až 1994, kdy skupina vydala hity jako You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer nebo Bad Madicine.

Eric Clapton zahrál v Praze největší hity. Nabídl i překvapení na závěr

Důvodem jeho odchodu z Bon Jovi byl údajně věkový rozdíl, jak sám tvrdil, napsala BBC. Such byl totiž starší než ostatní členové kapely. „Nahrávací společnost o mém věku lhala,“ řekl v rozhovoru pro The Asbury Park Press. „Když jsme začínali, bylo mi 31 let. Byl jsem o dobrých deset let starší než zbytek kapely. Moje sestra se nakonec opravdu naštvala, protože ji v novinách popisovali jako mou starší sestru, i když ve skutečnosti byla mladší,“ dodal.

Skupina se dala znovu dohromady, když byla Bon Jovi v roce 2018 uvedena do Rokenrolové síně slávy. Při slavnostním ceremoniálu Such s láskou vzpomínal na dobu strávenou se svými spoluhráči z kapely a řekl: „Mám je k smrti rád. Vždycky budu. Když mi Jon Bon Jovi před mnoha lety zavolal a požádal mě, abych se stal členem jeho kapely, brzy jsem pochopil, jak vážně to myslí a že má vizi, ke které nás chce dovést. A já jsem až příliš šťastný, že jsem mohl být součástí této vize.“