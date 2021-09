Když se lídři kapely Jiří Burian (skrytý za pseudonym Gregory Finn) a Karel Havlíček (alias Karzi) ještě jako vysokoškoláci rozhodli Southpaw v Praze roku 1996 založit, skládali pod zřejmým vlivem tehdy módní vlny britpopu. Od té doby se posunuli k orchestrální a pak i elektronické hudbě.

„Britské kytarovky jsou určitá linie, k níž se hlásíme a kterou následujeme,“ říká zpěvák a textař Burian. „Je to emoce, kterou máme rádi, hlavně pro tu melodiku, melancholii a způsob skladby. Stejně tak ale máme rádi skandinávskou, americkou nebo kanadskou scénu. Je toho hodně, co posloucháme.“

Od vydání minulého CD Addiction prošla sestava drobnými personálními změnami. Nyní Southpaw vysílají do světa pilotní singl a klip Head In The Clouds a v jednání jsou i koncerty.

„Důvodem, abychom se k sobě vrátili, byla čistě láska k muzice a emoci, kterou Southpaw přináší,“ vysvětluje klávesista a skladatel Havlíček. „Dělali jsme spolu hudbu jako duo řadu let, napsali jsme spoustu songů a procestovali kus světa. V poslední době jsme zjišťovali, že nám to dost chybí.“

Mezi hlavními tématy nové desky zmiňujete smrt a jiné životy. Čím to, Jiří, že jste měl při psaní textů zrovna takové myšlenky?

Jiří Burian: Píšu většinou o tom, co prožívám. A v uplynulých deseti letech jsem se těmto tématům dost věnoval. Prošel jsem různými spirituálními zážitky, jako jsou zenové semináře, Wim Hof seminář, pobyty ve tmě, kurz Transcendentální meditace a tak podobně. To je pro mě opravdová škola a věci, které mě zajímají víc než historie, fakta, věda nebo politika.

První, co člověka při poslechu alba upoutá, je jeho všeobjímající sound. Měli jste konkrétní představu – a k čemu byste ho přirovnali?

Jiří Burian: Žádnou představu jsme neměli, jen jsme dělali, co nás baví. Ten sound je také daný kombinací nás dvou. Karel došel daleko ve filmové hudbě a já v pestrosti žánrů, a tak je to tam trochu slyšet. Pro mě to jsou ale jen další silné songy Southpaw.

Karel Havlíček: Sound, tedy celkový zvuk a jeho barvy byly v Southpaw vždy důležité. Já se této oblasti věnuju už od dětství, mám za sebou kariéru profesionálního zvukaře. Ale přesto nám jde hlavně o hudbu, ta je vždycky na prvním místě.

Svůj comeback jste dlouho odkládali. Důvodem bylo vaše vytížení v jiných projektech, nebo jste čekali na ty správné nápady?

Jiří Burian: Já myslím, že tak všechno dohromady. Času je méně a méně. Jednak je to spirála, která se s věkem zrychluje. Já osobně mám potom ještě tři děti, studio a projekt Kapitán Demo. Skládám hudbu pro jiné interprety, film a reklamu. Kája to má dost podobně, akorát místo dětí se stará o synťáky a motorky.

Karel Havlíček: Motorky už moc ne. Nejvíc jsem byl zaneprázdněn skládáním muziky k americkým filmům, seriálům a reklamám. Stále jsem jednou nohou v Los Angeles, a proto mě neskutečně těší, že jsme desku dokončili a že nezûstalo jen u plánů. Teď už jen zbývá celý repertoár nazkoušet, na podzim udělat křest desky a začít koncertovat.