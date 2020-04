Dušan Vančura se narodil v roce 1937 v Užhorodě, dětství prožil v Dačicích a v Pelhřimově. Ještě v Dačicích začal chodit na hodiny klavíru a pokračoval i v Pelhřimově. S folkovou hudební skupinou Spirituál kvintet, založenou v roce 1960 Jiřím Tichotou, spolupracoval od roku 1964. Jejím stálým členem se stal v roce 1969 a koncertoval s ní až do své smrti. Krátce také působil ve skupině Brontosauři, jejímž frontmany byli další zpěváci Spirituál kvintentu Jan a František Nedvědovi.

Připomeňte si rozhovor s Dušanem Vančurou:

„Je to velmi zlá zpráva, a to nejen profesně, ale i lidsky. My se s Dušanem známe od mládí, i když do skupiny přišel devět let po zahájení její činnosti, tak souběžně skoro od počátku zkoušel dělat něco podobného. Bylo velkým štěstím pro Spirituál kvintet, že jsme se nakonec sešli v jedné kapele. A myslím, že to, co Spirituál kvintet celou tu dobu znamenal, je spojeno s Dušanem, který se na všem podílel jako výborný autor,“ řekl Tichota.

Šedesát let Spirituál kvintetu

Skupina Spirituál kvintet proslula českými verzemi amerických spirituálů, v jejichž volání po svobodě mnozí posluchači spatřovali jinotaj na situaci lidí u nás. "Byli jsme tehdy trošku nerozvážní, zahrávali si s vlastním osudem a bavilo nás to. Stačí si představit, že zpíváte člověku něco do očí, ten jen zírá a nechápe, že je to proti němu. To je moc komická situace," řekl před dvěma lety v rozhovoru s Deníkem Dušan Vančura.

Roku 1998 se natrvalo usadil v Mirochově, kde žil s manželkou Zuzanou a dvěma syny.

Spirituál kvintet se shodou okolností právě letos rozhodl ukončit řadou 10 posledních koncertů svou šedesátiletou přítomnost na české hudební scéně. Nejbližší koncert se měl konat 20. dubna v pražské Lucerně, byl ale přeložen kvůli koronavirové nákaze.