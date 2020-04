Bezprostřední podnět ke vzniku Spirituál kvintetu (původně kvartetu) dala tehdejšímu adeptovi hudební vědy Jiřímu Tichotovi návštěva afroamerického souboru Everyman Opera. Mnohočlenná výprava z USA zavítala do Prahy v únoru 1956, aby zde na prknech karlínského divadla předvedla operu George Gershwina Porgy a Bess. Ve svém volnu si zpěváci prohlíželi město. A tak se stalo, že…

„…jednou přišla do evangelického kostela U Salvátora (kam naše rodina v neděli chodívala na bohoslužby z Pařížské ulice, kde jsme po válce bydleli) skupina černochů. Už to byla v Praze padesátých let událost. A co teprve, když nabídli, že po bohoslužbě všichni zazpívají!“

Od Kocábky k Zichovi

Nejen o příjezdu Everyman Opera Company do Čech, ale i o dalším zásadním setkání tentokrát se zpěvákem, banjistou a folkloristou Petem Seegerem se poměrně obšírně píše v právě vydané knize s prostým názvem Spirituál kvintet, kterou vydalo nakladatelství CPress.

Pokud se Tichota od „Everymanky“ naučil první spirituály (včetně oblíbené „Kocábky“), od gurua amerických folkařů pochytil třeba hymnu We Shall Overcome (Jednou budem dál). To už jeho skupina nefungovala jako odnož Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (VUŠ), ale samostatná jednotka.

V první sestavě, z níž tři členové zůstali koncem šedesátých let v zahraničí, se „Spirituálové“ věnovali hlavně druhu muziky, který měli v názvu. Ale od roku 1969 dál, kdy se po nástupu Karla Zicha do kapely pěvecké možnosti souboru výrazně rozšířily, už uváděli na koncertech i kovbojské lidové, francouzský folklor a renesanční nápěvy.

Mimochodem, v roce 1964 nahrál Tichota tři renesanční tance na supraphonské album Pražských madrigalistů. Jeden z nich (jménem Paduana Hispanica) upoutal jeho mladšího spolužáka ze střední školy Karla Svobodu. O devět let později přišel Svoboda s melodií Lásko má, já stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně, jež se té prastaré tabulatuře nápadně podobala… I o tom se dočtete v nové, obří knize.