Spirituál kvintet byl od počátku kapelou, která sama sebe brala s nadhledem. Založili ji čtyři mládenci, kteří se znali z vysokoškolského uměleckého souboru. Dohodli se, že budou provozovat anglo-americký folklor a především spirituály.

„Byl začátek šedesátých let, doba velkých tanečních orchestrů se sólisty. Vedle nich působily mládežnické soubory typu Stalingrad, které hrály masové písně jako Hurá, svazáci, je to velká věc, zahoří v pravý čas vysoká pec! Podobné songy se ozývaly z televize, z rádia, byli jsme jich přesyceni. A chtěli jsme na to nějak reagovat,“ říká poslední žijící člen původní sestavy a zakladatel Spirituál kvintetu, letos třiaosmdesátiletý Jiří Tichota.

Měli jste už tehdy kariérní sny?

Neměli. Prostě nás bavilo hrát a zpívat si něco jiného, než jsme mohli v té době slyšet od jiných. Na svá vystoupení jsme se proto sami opravdu moc těšili. To, že na ně brzy začali chodit i jiní mladí lidé, jsme považovali za nevídané štěstí. A že nás tohle štěstí bude provázet dalších šedesát let, jsme samozřejmě nemohli tušit. Dodnes nás to všechny znovu a znovu překvapuje, od nejstarších po nejmladší ‚kvinteťáky‘.

Na vaší hudební cestě jste zažili mnohé – krásné i svízelné chvíle. Co teď vaší rozlučkové koncertní šňůře předchází, jak se připravujete?

Předchází jí šedesát let přípravy. Dobře, teď vážně – připravujeme se opravdu dlouho. Na takové rozlučce nemohou scházet písničky, které pamatují i staré časy a zpívali je tehdejší „kvinteťáci“. Takže jsme si již celou loňskou sezonu na zkouškách i koncertech zkoušeli, co bude třeba. Práce je za tím spousta, doufáme ale, že radosti ze společného zpěvu s publikem si užijeme také hodně.

Vzhledem k množství vašich písní asi není snadné připravit koncertní program. Podle jakého klíče postupujete?

Hledisek ve hře je skutečně mnoho – výběr musí být reprezentativní a zastoupeny by v něm měly být různé žánry, kterým se Spirituál kvintet v průběhu času věnoval. Některé z písní se zapsaly do dobových událostí, všechny starší připomínají ty, kteří jim kdysi vdechli život, ať jsou ještě z tohoto světa, nebo už ne. Navíc se musí také střídat nálady, témata, sólisté… Program již samozřejmě existuje, ale může se lehce stát, že po první Lucerně dojde i na nějaké změny. Ale to podstatné se měnit nebude – chceme, aby si to užili jak posluchači, tak my na pódiu.

Když se myšlenkami ubíráte k posledním vystoupením, k tomu že vše končí, co zažíváte? Jsou to jen smutné pocity?

Osobně jsem již dlouho posledním žijícím zakládajícím členem, takže kvintet mně do života hrábl nejvýrazněji. Samozřejmě, že každé loučení, loučení – jak říká známá česká lidová – „ach, to je smutná věc!“ Na druhou stranu byl Spirituál kvintet pro mne – a doufám i pro všechny ty, kteří jím prošli – od první čtveřice po nejmladší aktéry poslední sestavy i něčím, co nás naplňovalo a učilo věnovat se něčemu smysluplnému.

Pokud smíme brát vážně hlasy a ohlasy našich milých posluchačů. A pokud se v tomto bodu mýlím, připomínám případným nespokojencům v členské základně, že to přeci jen snad bylo lepší než vojna, na kterou se kdysi chodilo i na sedmnáct let. Prostě nic nemůže trvat věčně. A jestli po téhle kapele zůstane ještě nějakou dobu pár písniček, které někoho potěší, můžeme být na konci cesty smutní, ale nemusíme litovat.

Hodláte se muzice věnovat i nadále, byť už jen v ústraní?

Za sebe to neřeším, hudba je pro mne a naší rodinu jednou z radostí života. A o tom, že i ostatní kolegy drží pod krkem, vůbec nepochybuji.

-Spirituál kvintet je první kapela, která v roce 1960 otevřela éru československého folku. V době komunistického režimu několikrát bojovala se zákazy. V listopadu roku 1989 zpíval Spirituál kvintet z balkonu pražského Melantrichu, o rok později si, opět na Václavském náměstí, mezi členy skupiny na pódiu zazpívali dva prezidenti, George Bush starší a Václav Havel. Kapela hrála také pro prezidenta Billa Clintona a první dámy USA a ČR. V roce 2012 obdržela Diamantovou desku za milion dvě stě tisíc prodaných nosičů. V dubnu 2020 po šedesáti sezónách Spirituál kvintet, i v současnosti stále plně koncertně vytížený, ukončí svoji činnost.



Termíny posledních koncertů Spirituál Kvintetu Lucerna 2020 vždy od 19 hodin:

1. 3. a 2. 3., 11. 4., 13. 4., 15. 4., 16. 4., 17. 4., 18. 4., 20. 4., 21. 4., 22. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4.