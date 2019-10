/FOTOGALERIE/ Státní opera se divákům znovu otevře v neděli 5. ledna 2020, po třech letech rekonstrukce a přesně 132 let od jejího prvního otevření. Zatím se mohou kulturně založení Pražané a návštěvníci hlavního města seznámit s milníky generální opravy této krásné divadelní budovy díky výstavě v provozní budově Národního divadla (ND) na náměstí Václava Havla.

Státní opera v Praze se divákům znovu otevře v neděli 5. ledna 2020. | Foto: Národní divadlo

„Když otevřete dveře Opery, je to, jako byste vstoupili do jiného světa nebo do nádherného kostela. Je to místo, kde najdete naprosto odlišnou atmosféru, krásu, tradici,“ říká umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Per Boye Hansen. Jak uvádí mluvčí ND Tomáš Staněk, znovuotevření jedné z nejkrásnějších divadelních budov v Evropě bude hlavním úkolem v Hansenově nové funkci.