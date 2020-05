Tak například Sting. Legenda britského rocku se připojila k projektu In My Room, organizovanému americkým hudebním časopisem Rolling Stone. Minulý týden vystoupil v rámci této intimní koncertní série spolu s jamajským zpěvákem Shaggym, s nímž před dvěma lety natočil album 44/876.

Teď se vrací se samostatným videem, které pořídil ve svém domě v hrabství Wiltshire na jihozápadě Anglie. Na záběrech ze soukromého studia nabízí Sting akustické verze hitů Message In A Bottle, Fragile či Englishman In New York. Video je dostupné na stránkách Rollingstone.com nebo na Facebooku.

Dojde na voodoo

Jinou lahůdku připravili pro své fanoušky britští Rolling Stones. Každou neděli chtějí na YouTube zveřejňovat bonusový materiál ze šesti kon-certních filmů, které natočili v průběhu celé své kariéry.

Jako první vlaštovku vypustili v neděli 3. května dosud nepublikované záběry z dokumentu Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America. Snímek mimochodem výtečný šel do kin před čtyřmi lety. Příště se chce skupina zaměřit na turné k albu Voodoo Lounge z roku 1994.

Kromě tohoto projektu, nazvaného Extra Licks, přišli „Stouni“ nedávno i s novou písní Living In A Ghost Town. Mick Jagger se také v neděli na Facebooku zúčastnil online koncertu iFor India.