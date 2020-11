Rekordy láme švédská společnost Spotify, která letos na podzim pokořila magickou hranici 300 milionů aktivních posluchačů. Návštěvnost jejího webu se aktuálně blíží k číslu 320 milionů. Fenomenální úspěch zaznamenal na této platformě i oblíbený podcast Joea Rogana s návštěvností kolem 100 milionů.

Lidé přinucení současnou pandemií trávit celé dny doma u počítače také v masovém měřítku sledují hudební videa na YouTube. Zde se koncem října uvelebil na pomyslném trůně hvězdný Justin Bieber, jehož páté album Changes z počátku letošního roku se hned po vydání dostalo na první příčku hudebního žebříčku Billboard 200. Od té doby si ho koupily čtyři miliony fanoušků.

Na Spotify má Justin Bieber 65 milionů posluchačů měsíčně a není to tak dávno, co překonal závratnou cifru 147 milionů sledujících na Instagramu. Na YouTube ho k dnešku sleduje přes 50 milionů uživatelů. Jen krátký film k jeho písni Holy měl za prvních pět hodin 2,2 milionu zhlédnutí.

Zázraky a návraty

Na vrchol popularity se však v uplynulých týdnech znovu dostala i muzika, kterou by dnešní mládež teoreticky mohla řadit mezi vykopávky. Konkrétně na Spotify došlo k nečekanému rekordu, když tu jako první píseň z devadesátých let 20. století překonala hranici miliardy poslechů slavná pecka Wonderwall od britpopové skupiny Oasis. Ačkoliv kapela bratrů Noela a Liama Gallagherových vzhledem k jejich vzájemných neshodám už dlouhých jedenáct let neexistuje, skladba z desky (What’s the Story) Morning Glory? evidentně pořád funguje. Svou zásluhu na tom má i Liamovo loňské, velice úspěšné světové turné.

Až do chvíle, kdy se stal ten zázrak s Wonderwall, vládla na Spotify v kategorii písní nahraných před rokem 2000 kompozice Bohemian Rhapsody z repertoáru skupiny Queen. 1,3 miliardy poslechů je věru slušný výsledek. Co je to ale proti nejposlouchanější písni na Spotify popovému hitu Eda Sheerana Shape 0f You, jenž doteď nasbíral 2,6 miliardy poslechů.

Internet dopomohl k zářivému návratu ještě jedné melodii z minula. Díky jistému uživateli sociální sítě TikTok z amerického státu Idaho, který na svém profilu sdílel video s úryvkem písně Dreams od britské poprockové skupiny Fleetwood Mac, se skladba z roku 1977 probojovala na 21. místo hitparády Billboard Hot 100. Více než čtyři dekády po svém vzniku! A vůbec přitom nevadí, že „Fleetwoodi“ sdružení kolem charismatického bubeníka Micka Fleetwooda už patnáct let nevydali novou desku. Možná teď její natočení přece jen zváží…