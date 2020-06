Čtyřiadvacáté Struny podzimu neustupují ani v současné situaci z vysokých nároků na uměleckou kvalitu a žánrovou otevřenost, nevzdávají se ani zahraničních hvězd. Naopak, připravují s nimi unikátní venkovní koncerty, kterými dají celému kulturnímu světu hlasitě na vědomí, že Praha opět zní.

V září tak opět hlavní město rozezní jazzový kontrabasista Avishai Cohen (11. 9., místo bude teprve oznámeno) a hvězdný britský houslista Daniel Hope (19. 9., plovoucí scéna na Vltavě). Mimořádný koncert nazvaný Hope for Prague/Hope for Europe odvysílá evropský kulturní kanál TV ARTE v koprodukci s Českou televizí prostřednictví televize i internetových streamů do celého světa.

V koncertních sálech pak vystoupí berlínští průkopníci akustického techna Brandt Brauer Frick Ensemble (1. 11., DOX+), kontratenorista Andreas Scholl (6. 11., Rudolfinum), nejčistší brazilskou bossa novu zahraje Vinicius Cantuaria (8. 11., Divadlo X10). Nakonec vystoupí doyen české hudební scény Jiří Suchý (21. 11., Rudolfinum) se svým recitálem.

Daniel Hope - Ludovico Einaudi, oficiální video:

Zdroj: Youtube

Dárek divákům

„Reprízu výjimečného scénického Recitálu Jiřího Suchého, který jsme na Strunách podzimu uvedli v premiéře loni, zařazujeme jako dárek divákům. I přesto, že zpravidla nedáváme dva roky pro sobě stejný projekt,“ uvádí zakladatel a prezident festivalu Marek Vrabec. „Letošní rok je ale výjimečný, stejně jako je naprosto výjimečnou osobností české kultury bezmála devadesátiletý Jiří Suchý. Nedovedu si představit lepší způsob, jak si na konci tohoto zvláštního roku zlepšit náladu,“ doplňuje Vrabec.

Ten je zároveň autorem tohoto projektu. Koncept koncertu vychází z legendárního televizního pořadu Recital 64, pásma písniček Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra natočeného roku 1964 v režii Jána Roháče. Atmosféru v Rudolfinu tak opět umocní scéna Michala Cabana, inspirovaná právě černobílou estetikou původního televizního pořadu.

Vstupenky na listopadovou část festivalu jsou v prodeji na webu strunypodzimu.cz a v předprodejní síti GoOut. Lístky na zářijové koncerty uvolní pořadatelé do prodeje v průběhu července.