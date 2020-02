Že se tvůrci snaží přicházet pokaždé s něčím novým, potvrzuje režisér a kreativní producent SuperStar Pepe Majeský.

„Tentokrát budeme mít vůbec poprvé v historii show v porotě pět členů. A myslím, že se nám podařilo sestavit mimořádnou partu, která zaujme všechny divácké kategorie. Jsou jimi stálice SuperStar Pavol Habera, moderátor Leoš Mareš, zpěvačka Monika Bagárová, herečka Patricie Pagáčová (dříve Solaříková, nejvíce je známa ze seriálu Ulice) a slovenský komik a hudebník Marián Čekovský,“ uvádí Pepe Majeský.

Prorazit v zahraničí

Podle nejzkušenějšího z porotců Paĺa Habery se nyní do soutěže přihlásilo více těch, kteří mají co ukázat. „Je tam vlastně od všeho něco, takže jsem velmi spokojený,“ říká Habera. Chybí mu ale, že zatím nikdo z českých či slovenských zpěváků, kteří soutěží prošli, neprorazil v zahraničí.

„Určitě se to stane, doufám v to, ale samozřejmě nedokážu odhadnout kdy. Moc to těm mladým lidem přeju, možnosti jsou dnes obrovské. Když jsme začínali my, rozhodně jsme je neměli,“ doplňuje hudebník. Složení poroty mu vyhovuje. „Podle mě je výhoda, že my tři chlapi už máme s televizí zkušenosti. Přítomnost holek nás obohacuje. Zároveň nás usměrňují přesnými poznámkami.“

Leoš Mareš, který SuperStar dříve moderoval, se tentokrát při castinzích těšil na každého adepta. Na to, že s kolegy objeví velkou hvězdu. „Teď se nemůžu dočkat, až výkony soutěžících zhlédnou diváci,“ tvrdí. Sám by ale SuperStar nevyzkoušel. „Nepatřím tam. Na výkonu jednoho ze soutěžících jsem přesně viděl, jak bych vypadal já, kdybych se přihlásil. A taky jsem mu to při hodnocení řekl,“ směje se.

Speciální schopnosti

Nejméně známým porotcem je pro pro české diváky Marián Čekovský, na Slovensku respektovaný umělec. „V porotě má každý z nás speciální schopnost,“ říká Čekovský, který byl se svou nahrávkou Best On nominován na cenu Anděl v kategorii Slovenské album.

„Leoš Mareš je spravedlivý, Pavol Habera nekompromisní, Monika Bagárová překvapivě kritická. Patricie Pagáčová je zlatíčko a o sobě bych řekl, že jsem nováček. Myslím, že každý z nás svou úlohu pochopil, a líbí se mi, jak spolu komunikujeme.“