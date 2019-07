Žánrovou pestrost přehlídky, která zahrnuje 23 koncertů, dokládají jména hostů. Z osobností klasické hudby se představí například houslový virtuos Ivan Ženatý, který během Večera s J. S. Bachem zahraje na drahocenné housle Giuseppa Guarneriho „del Gesu“ z roku 1740, či hornista Radek Baborák, jenž v programu Harmonie dechů, strun a kláves vystoupí s kytaristkou Miriam Rodriguez Brüllovou a Baborák Ensemble.

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová nabídne úpravy známých skladeb pro klasickou kytaru, lidové písně, šansony i novinky ze svého aktuálního alba Oppidum. Spojení klasické a lidové arménské hudby s energií rocku a jazzu zprostředkuje koncert Songs of Exile společný projekt souboru The Naghash Ensemble of Armenia a smyčcové sekce Jihočeské filharmonie.

Ojedinělým crossoverovým projektem je Michael Jackson Symphony. Vznikl z popudu Filharmonie Hradec Králové, jež ke spolupráci oslovila Martina Kumžáka a jeho Moondance Orchestra. Hity krále popu tak zaznějí v podání zpěvaček a zpěváků Dashy, Nadi Wepperové, Dušana Kollára i Dušana Marka.

Dorazí i držitelé Grammy

Program láká i na koncertní show desetinásobných držitelů ceny Grammy Take 6 se Severočeskou filharmonií Teplice, řízenou dirigentem Janem Kučerou. Americké vokální sexteto propojuje moderní gospel s jazzem, soulem, funkem R&B a popem, na kontě má spolupráci s řadou umělců napříč žánry, třeba s Rayem Charlesem, Ellou Fitzgerald či Whitney Houston.

Galakoncert s názvem To nejlepší ze světové opery přivede na jeviště sopranistku Adrianu Kučerovou, mezzosopranistku Štěpánku Pučálkovou, basbarytonistu Borise Prýgla, amerického tenoristu Richarda Troxella a soubor PKF Prague Philharmonia s dirigentem Leošem Svárovským.

Podpora ministra Staňka

Koncerty se uskuteční v dobových interiérech a exteriérech Státního hradu a zámku Český Krumlov i v dalších objektech města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. A poprvé i v kostele sv. Mikuláše ve vojenském prostoru v Boleticích, kde se před touto nejstarší sakrální stavbou jižních Čech odehraje koncert 30 let od pádu železné opony večer s písněmi Karla Kryla.

„Letošní festival v některých oblastech navazuje v úspěšných koncertech na předchozí ročníky a zároveň přináší nové umělecké projekty,“ říká Jaromír Boháč, prezident akce, jejíž původní podporu ve výši 3,25 milionu korun navýšil dosluhující ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD o další tři miliony. A to navzdory svému poradci i odborné komisi. Podle nich si festival peníze nezaslouží, protože mu chybí výrazné světové osobnosti i soubory a je spíš zaměřen na turisty.