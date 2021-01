Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se s Karáskem mohli k Salvátorovi, kde kázal od roku 1997, přijít rozloučit jen pozvaní hosté. Organizátoři rozloučení na parte slíbili uspořádat po skočení epidemických opatření "Sváťafest" otevřený pro všechny.

Smrt písničkáře, který v posledních letech čelil řadě zdravotních problémů, podle kazatele Dalibora Antalíka zasáhla řadu lidí "docela osobně, protože je osobně nosil ve vlastním srdci".

Zdroj: Youtube

Kytarista Zdeněk "Londýn" Vokatý zavzpomínal během setkání na dobu, kdy se během správcování na hradě Houska Karásek sblížil s prostředím undergroundu kolem kapely The Plastic People of the Universe a začal skládat první písně. "Byl oporou a pastýřem pro spousty lidí, díky Sváťo," uvedl. S farářem, který prošel pestrým životem, se pak kostel a kapela Svatopluk loučily slovy Karáskových písní Havaj a Neberte nám starou víru.

V roce 1976 byl Karásek odsouzen v procesu s The Plastic People of the Universe k osmi měsícům vězení za údajné výtržnosti a nemravné písně. Přesto se komunistické moci nelekl a stal se mimo jiné jedním ze signatářů Charty 77. Poté byl ještě několikrát ve vyšetřovací vazbě a v roce 1980 pod nátlakem Státní bezpečnosti (StB) i s manželkou a třemi dětmi odcestoval z republiky.

Pestrý život i po revoluci

Po sametové revoluci v roce 1989 přijížděl Karásek opakovaně do Česka a v roce 1997 se vrátil natrvalo. Stal se opět farářem a také sám či se skupinami Pozdravpámbu a Svatopluk vystupoval. Kromě hudebních alb vydal řadu publikací s církevní tematikou, sbírek písňových textů a kázání.

Po listopadu 1989 byl Karásek mimo jiné poslancem a vládním zmocněncem pro lidská práva a i po odchodu ze služeb státu se aktivně zajímal o veřejné dění.