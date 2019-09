/VIDEO, FOTOGALERIE/ Světoznámá houslistka Vanessa-Mae bude 15. října koncertovat v Ostravar Aréně. Přiletí s šestičlenným týmem. Cestuje pod svým občanským jménem Vanessa-Mae Nicholson a kromě letenek pro její kolegy musí pořádající firma najít takovou leteckou společnost, která povolí na palubě letadla přímo v kabině pro cestující přítomnost malého pejska.

Vanessa Mae | Foto: Archiv pořadatelů

„Někdo se na to může dívat jako na hvězdné manýry. My, co jsme v branži, víme, že to jsou jen legální požadavky profesionální umělkyně. Představte si, že jste na světovém turné dva roky. Musíte si připravit detailně program a vše, i ty největší drobnosti, zanést do smlouvy. Od Vanessy se vyžaduje profesionální výkon, a proto se musí cítit pokud možno dobře,“ popisuje promotér koncertu Dalin Vajčner.