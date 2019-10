Svíčku přišla k rozhlasu zapálit i Marie Přikrylová. „Karel Gott byl moje dětství. Při každé rodinné oslavě jsme si pouštěli jeho písně. Přišla jsem vzdát mu hold, abych se s ním rozloučila, a zapsat vzpomínku," řekla žena.

Mnozí lidé, kteří k rozhlasu dorazili, nedokázali zakrýt silné pohnutí. Svůj vzkaz do kondolenční knihy napsala také Anna Křížová. „Měli jsme ho rádi. Byli jsme i na Mistrově posledním koncertě v Brně, byl moc hezký. Jeho písně byly naše mládí. Pokud bych měla možnost jet na pohřeb do Prahy, jela bych," zmínila.

Do knihy lidé od rána zapsali množství slov díků a vyjádření úcty. Mnozí pisatelé se ve svých vzkazech shodli, že Mistr bude nadále žít v jejich srdcích.

Zapsat vzkaz mohou lidé do kondolenční knihy od osmé hodiny ráno do osmé hodiny večer. Kniha bude zřejmě dostupná až do Mistrova pohřbu.