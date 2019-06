Táhněte do háje! Ivan Hlas vzpomíná v nové knize

Tak už je to pětašedesát let, co na tomhle světě hraje, zpívá, bluesuje písničkář Ivan Hlas. K letošním půlkulatinám si nadělil knižní rozhovor V náruči dejvický noci.

Ivan Hlas. | Foto: ČTK

Ivan Hlas se neotevírá každému na potkání. Chce to s ním chvíli pobýt a vloudit se mu do srdce, aby se podělil o své životní osudy. Jeho dlouholeté kamarádce Marcele Titzlové se to povedlo a výsledkem je knížka V náruči dejvický noci, vydaná nakladatelstvím Maťa. Středeční pražské koncerty: Od Maroon 5 k Roxy Music Přečíst článek › Držitel Českého lva za hudbu k filmovému muzikálu Šakalí léta v ní vzpomíná na pražskou Hanspaulku, kolem níž se vytvořila svébytná bluesrocková scéna, Karlín, který ho inspiroval k největšímu hitu, i na nedávnou nemoc, která poněkud zpomalila jeho pracovní tempo. Soundtrack našich životů Pro mnohé z nás, kteří jsme vyrůstali na přelomu starého a nového režimu, je muzika Ivana Hlase nezbytným soundtrackem našich životů. Začalo to už v roce 1986 deskou Ivan Hlas & Nahlas s hity Tanečník a Paní Baloghová. Pokračovalo to jeho písničkou Miláčku, vrať se, kterou v hanspaulské hospodě U Tyšerů, zvané Houtyš, vyřvávalo pozdější jádro nové vlny českých bluesmanů, rockerů a folkařů. Hlasovy verše od té doby rezonovaly v uších spousty kluků, kteří po Ivanově vzoru bušili do kytary, až jim vlasy vlály. „Když jsem v noci napsal písničku a druhý den se po práci stavil v Houtyši, vždycky tam byl někdo, kdo uměl hrát, tak jsem si rovnou mohl omrknout, jestli se to bude líbit,“ říká muzikant o době strávené ve „velké vesnici na kopci“ nad Dejvicemi. Prachy na klobouk Za svůj dlouhý a plodný život byl Ivan Hlas lecčím. Celkem vyzkoušel přes dvacet profesí. Vyučil se knihkupcem, dělal kulisáka a čalouníka v Národním a Stavovském divadle. Dokonce strávil 19 drsných měsíců u Vojenských staveb, kam nastoupil, aby měl kratší vojnu. Ostrovy rostou! Festival United Islands of Prague navštívilo 45 tisíc lidí Přečíst článek › „Když na Václaváku odstřelili dům, tak nás tam zavěšovali na lana se sbíječkou, odbourávali jsme zbytky zdí, pracovali jsme tam někde ve třetím, čtvrtém patře.“ Kromě toho ale pořád zpíval a skládal, pro sebe i druhé. Skupině Yo Yo Band napsal Prachy na klobouk i Karvinou, jejíž text ho napadl přímo v tomto průmyslovém městě poté, co se mu rozpadla jedna z mnoha kapel. Dramatická změna přišla ve chvíli, kdy se mladý tvůrčí tandem (Jan Hřebejk a Petr Jarchovský) rozhodl zfilmovat jednu z povídek Hlasova kamaráda ze školních let, spisovatele Petra Šabacha. Ten příběh se jmenoval Šakalí léta, a když přišel do kin, stal se bez nadsázky stejným fenoménem jako v roce 1964 první český filmový muzikál Starci na chmelu. Ivan Hlas coby autor hudby včetně hitů Jednou mi fotr povídá a Na kolena se přes noc ocitl mezi smetánkou české pop music. Nebyl na to zvyklý a brzy zase utekl ke svému písničkaření, ale aury Šakalích let se už nezbavil. „Tehdy ta práce byla vrcholem toho, jak si představuju, že má vznikat muzika,“ říká v knize. „Všichni na stejné vlně, všichni se radovali.“ Následovala věčně obehrávaná píseň Typ, ta dýda… čili Karlín. „Muzika je dobrá cesta. Udržuje lidi ve štěstí, cítím to sám na sobě,“ tvrdí Ivan Hlas, který rozhodně nezažil jen samou idylu. V knížce mluví o všem bez příkras. Vzpomínky na to pěkné ale výrazně převažují. Karel Gott mezi konzervatoří a rock´n´rollem. Startuje seriál Deníku Přečíst článek ›

Autor: Michal Bystrov