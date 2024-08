Britské trio Take That vystoupí v Praze. | Video: se svolením Live Nation

Hudební skupina Take That oznámila velké koncertní turné This Life on Tour, které se uskuteční letos na podzim. Trojice Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald se 16. října zastaví také v pražském O2 universu. Britští hudebníci, po jejichž boku se proslavil zpěvák Robbie Williams, vystoupí v České republice vůbec poprvé.

Take That prosluli svou velkolepou produkcí a skvělými živými vystoupeními. Kromě největších hitů se fanoušci mohou těšit na novinky z alba Take That This Life, které skupina vydala loni. V pořadí devátá studiovka ovládla hitparády ve Velké Británii a stala se bezkonkurenčně nejprodávanějším albem britského interpreta za rok 2023. „Gary, Mark a Howard se soustředí na vokály, krásné melodie, vzletné refrény a propracované harmonie, v nichž se hlasy tria hladce prolínají,“ popisuje pořádající agentura Live Nation.

Hlavní singl Windows předznamenal novou éru plnou energie, kreativity a neustálé touhy překvapovat.



Take That vznikli v roce 1989 jako pětičlenná chlapecká skupina, která okamžitě zaznamenala úspěch. První dvě alba se umístila na 2. a 1. místě hitparád. Třetí album Nobody Else potvrdilo celosvětovou dominanci, prodalo se ho více než šest milionů kopií a dostalo se na vrchol hitparád v 11 zemích. Původní parta se rozpadla v roce 1996, když se zpěvák Robbie Williams rozhodl vydat na sólovou dráhu.

Úspěchy v pěti i ve třech

V roce 2005 se zbylí čtyři členové znovu sešli na turné The Ultimate Tour a odstartovali tak jeden z největších návratů v historii britské hudby. Take That vydali během pouhých čtyř let tři alba, která se umístila na prvních příčkách hitparád. Dočasně se vrátil i Williams a společné dílo Progress z roku 2011 překonalo britské rekordy jako nejrychleji prodávané album 21. století. Historické rekordy trhala i stejnojmenná tour - během necelých 24 hodin se prodal více než milion vstupenek, čímž se turné stalo největším ve Velké Británii a v celosvětovém žebříčku časopisu Billboard zaujalo třetí pozici.

Po druhém odchodu nejslavnějšího člena opustil kapelu rovněž Jason Orange. Take That ale zaznamenává úspěchy i jako trio: album III z roku 2014 získalo platinovou desku, prodej alba Wonderland o tři roky později vyneslo hudebníkům zlatou desku.

V roce 2018 oslavili Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald třicáté výročí na scéně novinkou Odyssey s přepracovanými verzemi největších hitů své kariéry. Album se dostalo na první místo hitparády a obrovský zájem byl i o navazující turné v roce 2019.

Vstupenky na pražský koncert jsou k mání od 1890 korun v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

