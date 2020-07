Svou osmou studiovou desku Taylor Swift složila a nahrála v době první vlny pandemie koronaviru. A už tím je jaksi předem dán charakter tohoto projektu. Střídmá produkce, intimní zvuk, černobílá ima-ge na obalu alba, nečekané vydání bez reklamy o páteční půlnoci (24. 7.). Oproti minulé jízdě ve velkém stylu na loňském CD Lover je to jistě sympatická změna.

Podaná ruka

Na druhé straně, kam jinam by se třicetiletá rodačka z amerického státu Pensylvánie měla vydat? Ve své relativně krátké kariéře dosáhla všeho, co jí může pozemský showbyznys poskytnout. Dál už zbývalo buď nechat se vystřelit na jinou planetu, nebo jít do sebe a zkusit se popasovat se svým nitrem.

To Taylor učinila prostřednictvím internetové televize Netflix ve filmovém dokumentu Miss Americana z počátku letošního roku. V něm si to vyřídila jak s vlastní mladickou nevyrovnaností, tak s fandy, kteří svůj idol dokážou stejnou měrou povzbudit i shodit. Záleží na tom, jestli objekt jejich uctívání tančí tak, jak pískají.

Aktuální deska Foklore je v rámci tohoto řekněme špičkování v jistém smyslu pokusem o smíření. Snahou dostat se ke svým příznivcům zase trochu blíž, a přitom je pozvat na další hudební dobrodružství.

V lesku a záři předchozích turné, videoklipů a albových konceptů jako by se zapomnělo, že je Taylor Swift ve své podstatě písničkářka. Se zázemím v country a folku, od kterého se časem dostala k obřím produkcím a třpytivému popíku. Ztělesňuje to, čemu se v USA říká „singer/songwriter“. Za to, co zpívá, chce zodpovídat, jde přece o její nápady a její slova.

Písně, v nichž je život

Z tohoto úhlu pohledu se Folklore jeví jako logický návrat k psaní a skládání v té nejčistší formě. Jen ona sama u klavíru nebo akustické kytary. Nové balady stojí na několika málo akordech, což je jejich přednost i handicap.

Taylor zpívá s upřímností sobě vlastní. Má schopnost rozvíjet v nás fantazii poslouchat její texty znamená prožívat je společně s ní. Historky, vzpomínky, dialogy, scénky… Tohle Taylor umí, konverzovat písní.

Skvělým tahem bylo zapojení osobností indie-rockové scény, především Bona Ivera v duetu Exile či Aarona Dessnera z kapely The National, s nímž Taylor napsala pilotní singl Cardigan.

Pořád je to ale jen nesmělé vykročení ze středního proudu. Žádná revoluce. Sen inteligentní hvězdy o tom, jaké by to bylo, kdyby její úspěch neovládala mašinérie hudebního průmyslu. Problém je, že nebýt této mašinérie, nebyla by ani Taylor Swift.