Už za svůj albový debut Revelator z roku 2011 získal hudební pár z Floridy cenu Grammy. Několikrát se také stal držitelem prestižních cen Blues Music Awards. O jeho českou návštěvu se pořadatelé snažili několik let. „Považujeme to za obrovský úspěch,” říkají zástupci agentury Liver Music.

Tedeschi Trucks Band vznikl v roce 2010. Kytarista Derek Trucks byl ale milovníkům dobré hudby znám už přinejmenším od poloviny devadesátých let. Postupně si ho všimly statisíce fanoušků na společných turné s Bobem Dylanem, Stephenem Stillsem či Philem Leshem ze skupiny Grateful Dead. Ještě větší pozornost na sebe strhl jako hostující člen legendárního The Allman Brothers Bandu.

V roce 2006 pozval Dereka král bluesrockové kytary Eric Clapton, aby mu pomohl natočit album duetů s kultovním písničkářem J. J. Calem. Výsledné CD The Road to Escondido získalo opět cenu Grammy. Derekova manželka Susan Tedeschi zatím koncertovala s B. B. Kingem nebo Buddym Guyem. Roku 2003 tato mimořádná zpěvačka předskakovala na turné samotným Rolling Stones.

Virtuozní slide kytarista Derek Trucks a zpěvačka a kytaristka Susan Tedeschi tvoří základ Tedeschi Trucks BanduZdroj: se svolením Tedeschi Trucks Band

Naposledy na sebe Susan i Derek upozornili účastí v globálním projektu Playing For Change, kde výtečně interpretují rockovou klasiku od skupiny Led Zeppelin – skladbu When the Levee Breaks. A to za doprovodu zeppelinovského basisty Johna Paula Jonese.

Na pražský koncert Tedeschi Trucks Bandu se proto právem těší příznivci nejrůznějších stylů.