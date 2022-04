„Chtělo to svůj čas, než jsem se našla – jako autorka, muzikantka i člověk. Na cestě k tomu jsem se setkala se zmíněnými hudebníky, kteří mě hodně inspirovali – a na mém debutu se to samozřejmě taky promítlo. Je fakt, že jiné zážitky jsem posbírala po boku co do počtu velkých kapel typu Divokej Bill a Jelen, které dělají na jevišti velkou show, a jiné se solitéry, jako je třeba Pokáč. To jsme najednou byli na pódiu jen my dva s kytarami v rukou… Ukázalo mi to, že méně je někdy i více. Že všechno je o lásce k muzice a o tom, abych jejím prostřednictvím dělali radost sobě i posluchačům,“ říká Tereza Balonová.

Váš debut nabízí silné melodie a texty - s momenty, které překračují hranice mezi popem a folkem. Jak dlouho jste písničky tvořila?

Většinu z nich jsem napsala během posledních tří let, ale jsou mezi nimi i výjimky, jako píseň Období slz, kterou jsem složila v patnácti letech. Je o mých rodičích a o dospívání, o tom, že rodiče jsou pořád součástí našeho života, protože nás vychovali a někdy stále ještě vychovávají. Jsou důležití, představují pro nás domov a bezpečí, i když na to často zapomínáme. Teda já jsem měla štěstí, že to tak mám. A proto Období slz na můj debut patří.

Songy se hodně dotýkají vztahů, tématicky jsou i o hledání místa v životě. Jde ryze o osobní výpověď? A chtělo to odvahu jít s ní ven?

V písních jsem zpracovala věci, které se děly buď přímo mně, nebo někomu z mého okolí. A jistou odvahu jít s nimi ven to určitě chtělo. Ale zase si myslím, že to člověk trošku dělá i pro jiné lidi. Častokrát se mi dostalo reakce: „Něco podobného jsem zažil či zažila, je skvělé, že o tom zpíváš.“ Jiný fanoušek mi nedávno napsal, že mu jedna z mých písniček pomohla překonat složité životní období. Díky tomu si říkám, že psát o niterných záležitostech má smysl. Chci dělat to, co je reálné, opravdové a ze mě. Nechci žádné masky.

K úvodní skladbě z alba s názvem Jsem vznikl i videoklip. Proč právě k ní?

Na této písničce jsem se podílela s producenty Honzou Balcárkem a Martinem Ledvinou. A myslím si, že celkově z toho vznikla hrozně dobrá energie. Pro vizuální ztvárnění jsem ji zvolila proto, že je opravdu o mě. O hledání sebe sama, nejistotě, o tom, že se skládám z více osobností, že jsem někdy introvert a někdy zase extrovert. Mám prostě chvíle, kdy jsem sama zašitá doma, a jindy jsem schopná být tři dny na mejdanu a bavit se s lidmi… Myslím ale, že každý člověk má v sobě víc osobností, s nimiž občas vnitřně bojuje. Písnička Jsem tento pocit ztvárňuje tak, že je přece normální nemít na sobě některé věci rád. Ale je dobré je přijmout, naučit se s nimi pracovat a žít.

Album jste pojmenovala po písničce Půlnoc – má to nějaký svůj skrytý význam?

Určitě má. Jak řekl Bono, zpěvák z U2, půlnoc je vlastně jakýsi mezník. Půlnocí začíná nový den, je to nový začátek. A tato deska je pro mě taky jakýmsi novým začátkem. Další věc je – a znovu se k tomu vracím, že k mému věku noční život trošku patří, ale i z toho hlediska, že v noci mám opravdu nejvíc energie, udělám nejvíc práce. Většina mých písniček vznikala spíš v nočních hodinách než přes den.

Chystáte k desce i koncerty?

Ano, měli bychom pokračovat i v turné s Pokáčem, ale hlavně bych chtěla svou novinku pokřtít. Klidně v malém klubu - mám ráda blízký kontakt s posluchači. Při práci na svém debutu jsem navíc cítila, že se mnohem víc otevírám hraní v kapele, v nějakém menším uskupení. Ale i kdybych někdy v budoucnu kapelu měla, tak bych si vedle hraní s ní chtěla zachovat i koncerty, kdy jsem po vzoru svého oblíbence Eda Sheerana na jevišti sama jen s kytarou a looperem. Má to taky svoje kouzlo, intimní atmosféru. Uvidím. Nechávám vše plynout. Čas ukáže.