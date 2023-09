Po osmi letech od desky Škrábnutí se zpěvačka Tereza Černochová připomíná sólovým počinem Slečna náročná. Obsahuje devět autorských skladeb, které jsou na rozdíl od těch předešlých vyzrálejší, sebevědomější a navýsost ženské. O jejich výsledný zvuk se stejně jako v případě předešlých nahrávek postaral hudebník a producent Roman Holý.

Tereza Černochová

S deskou Slečna náročná jste si dala docela načas. Co za tím bylo?

Vůbec jsem ji neplánovala. Všechno přišlo tak, že jsem si začala skládat písničky. Když jsem je pak pouštěla různým kamarádům-muzikantům, řekli mi, že je hrozná škoda nechat si je jenom pro sebe a že si myslí, že je to na desku. Začala jsem nad tím uvažovat, pořád jsem si nebyla jistá, ale nakonec jsem se definitivně rozhodla, že je důležité se zase posunout někam dál.

Vaše novinka je ženskostí přímo nabitá. Je krásnou výpovědí o stavu ženského nitra a úlohy ženy v dnešním světě. Nic podobného jsem tady dlouho neslyšela.

Píšu a dělám hudbu na témata, která mnohdy nejsou příjemná, ale jsou neustále kolem mě. Snažím se na ně nahlížet s nadhledem, někdy vážně, někdy vtipně, někdy sebeironicky… Podle nálady hudby a melodie. Jinak jsem ráda za to, co říkáte, protože desku zatím slyšeli výhradně muži. A od nich vlastně nemám takovou reakci, kterou bych čekala.

Tereza Černochová a její Slečna náročná:

Albu dala název písnička Slečna náročná. Cítíte ji jako stěžejní z celé kolekce?

To ne, Slečna náročná vypovídá o nějakém mém vnitřním stavu. Důležitější je pro mě píseň Ing. Čert – vystihuje moje jádro, které má dvě polohy. Ta první je hloubavá, přemýšlivá a vlastně hodná, ta druhá trošku temná. A dohromady spolu musí fungovat. Teda ony fungují, občas se hádají, proplétají se, což je v pořádku. Každá písnička z desky má ale pro mě svou váhu. Pánev je čistě poťouchlá věc konstatující taktéž nějaký stav, je to píseň pro uvolnění a zasmání, nic v ní nehledejte.

Inspirovala mě replika Rudolfa Hrušínského z filmu Vesničko má středisková: „Já miluju tu vaši pánev.“ Kuchařce při tom zobe z pánve jídlo, ale zároveň ji po pánvi pohladí. Následuje ovšem písnička Ona & on, která je čistě o vztazích, o tom, jak ve finále mnohé partnerské neshody odnesou děti. Obecně mám za to, že vztahy přestávají fungovat čím dál tím víc, rodina pozbývá svého významu, spíš mi přijde, že se rozsévá genetický kód, aby se zachovala populace. Jsou to pro mě zásadní témata.

A co píseň Nemedituj?

Neuznávám trendy, jsem vlastně „netrendy“ osoba. V zimě se například jako mnozí nenamáčím do ledové vody, nemedituji, nepropadám veganství, nejsem vyznavačem raw stravy a tak podobně. Masové pobláznění mně vždycky nahánělo hrůzu. Takže skladba Nemedituj je čistě o tom, že občas je dobré o některých věcech nepřemýšlet a dělat raději něco prospěšnějšího.

V Diskopizdě se zaobíráte procesem stárnutí. Je to něco, co řešíte?

Vlastně trochu ano. V červenci mi bylo čtyřicet. Asi měsíc předtím jsem před mámou udělala takové to – ježíš, mně už bude tolik! Máma mi odpověděla – prosím tě, jenom ti chci říct, že od čtyřiceti do padesáti je to úplně nejlepší, je to ta nejvyzrálejší část ženského života. Strašně si to užij, protože už víš, kdo a co jsi. Bylo pro mě velmi důležité, že mi to řekla. A Diskopizda je právě o tom, že některé ženy neumějí stárnout, fotí se s filtry a dávají to na Instagram, nechávají si dělat plastiky a tak podobně. Je to občas hrozně trapné.

Bojím se, že to na mě taky skočí a že začnu blbnout. Proto jsem takovou píseň napsala, abych si ji – když to na mě přijde – poslechla a malinko se uklidnila. V kontrastu s Diskopizdou jsou Tváře žen, což je písnička o tvrdých věcech, o tom, jak to vypadalo v padesátých a šedesátých letech v československých komunistických lágrech. Na vlastní kůži to zažila a zprostředkovala Dagmar Šimková. Strašně se mě to dotklo. Uvědomila jsem si, jak složité to vězeňkyně měly, aby si ve strašných podmínkách nějaký kus ženy v sobě vůbec udržely.

Celou kolekci uzavírá písnička Pro moji dceru, která je pro mě taky moc důležitá.

Jak to vlastně máte s tvorbou? Vycházíte z ryze autentické zkušenosti?

Vždycky. Jsou to věci, které člověk lapá a zvažuje, jestli je to které téma natolik silné, aby uneslo písničku, nebo jestli je jenom dobré procvičit se v textu a pak si ho uložit do šuplíku. Nepřemýšlím koncepčně, i když je fakt, že ve výsledku se na desce sešla ženská témata, což je ale náhoda. To nevymyslíte. Ano, jiná situace nastává, když písničky na album vybíráte. Musíte si dávat pozor, aby mezi nimi nebyly „moc velké zuby“, takže pak už koncepčně přemýšlet musíte.

Z kolika skladeb jste tedy vybírali? Bylo jich zjevně víc…

Ano, některé jsou staré třeba pět let, ale furt mají sílu, takže stálo za to, aby měly na albu své místo. Jiné takovou sílu neměly, a tak tam nejsou. Samozřejmě nejsem ještě natolik zdatná autorka, abych měla připravených padesát písniček a z nich vybrala na desku devět skvostů. Tak daleko zatím nejsem. I tak si ale myslím, že výsledná kolekce je v pořádku. Má svoji hlavu a patu, začátek a konec, reflektuje nějakou dobu, nějaké mé vnímání života. A teď záleží, co ke mně přijde dál.

Tereza Černochová

Opakovaně spolupracujete s Romanem Holým – jaký je v tomto případě jeho vklad?

Roman je přesně ten zkušenější člověk, hudební matador, který ví, co má která písnička mít, jakou ingredienci a emoci je třeba jí dodat, aby ještě víc vykvetla. Natočil strašně moc desek, udělal obrovské množství písniček, má velký přehled o zvuku i o tom, jak by měla vypadat aranž a kdo by měl v té které skladbě hrát. Je to úloha producenta, strašně moc důležitá. Abych ale byla přesná – neprodukoval úplně všechny písně, například Tváře žen je čistě moje záležitost. Na basu v ní hraje Matěj Belko a na stage piano Ondra Pivec.

Když Roman Holý vydával vlastní sólovou desku, říkal, že ji s vámi taky probíral.

Určitě, s Matějem Ruppertem jsme mu stáli za zády, byli jsme přesně v té úloze, kterou on teď splnil mně. Vlastně jsme se dostali do takového otevření, kdy jsme si dovolili říct třeba i věci, které by ho mohly za jiných konstelací mrzet, možná i trošičku bolet. Ale Roman je zrovna ve stádiu, kdy přímost vyžaduje. Mám to stejně. Můžeme se na něčem „zapařit“, což pak člověku šrotuje v hlavě, ale ve finále ho to dovede k závěru – ano, možná máš pravdu, nebo ne, nemáš ji. Je důležité na všechno nekývat a rozplývat se, jak je to bezvadné a skvělé, protože kolikrát to bezvadné a skvělé vůbec není. Aby to mohlo být ještě lepší, musí se to říct nahlas.

Chystáte k vaší novince turné?

Ne, je s tím strašně moc práce, starostí a stojí to hrozně moc peněz, které se mi nechce do takové věci investovat. Jsem ráda, že album vyšlo, o tom žádná, věřím, že si své posluchače najde, ale soustředím se teď na vystupování s Monkey Business. Na nějaké sólové znovuzrození mám ještě čas. Všechny své síly napínám taky na koncerty, které připomenou nedožité osmdesátiny mého otce. Uskuteční se 10. října v Hradci Králové, 11. října v Ostravě, 13. října v Brně a 1. listopadu v Praze.

O čem budou?

Mělo by jít o oslavu hudby a poctu člověku, který tady už dlouho není a který byl opravdu neuvěřitelný profesionál. Na jevišti se sejdou lidé, kteří se s ním znali, spolupracovali s ním, měli ho rádi. Celé to zaštítí kapela B-Side Band, která má pro mě velké kvality a umí si poradit i s písničkami, které jsou leckdy velkoorchestrální. Těším se na to, zároveň vím, že mám velkou zodpovědnost, protože fakt chci, aby byly všechny koncerty pěkné. Strašně si přeju, aby se lidem líbily a aby si při nich hezky zavzpomínali.

Určitě jste měla s tátou hezký vztah…

Já myslím, že jo! Velice! Někdy komplikovaný, ale to je normální. Věděl, co jsem já tehdy ještě nevěděla, ale potřebovala jsem si prosadit svou. Podobné věci teď zažívám se svou dcerou. A i on si tím určitě jako mladík s kytarou prošel. Je to přirozený vývoj.

Píseň Diskopizda z nejnovějšího alba Terezy Černochové:

Nechala jste si od něj i poradit?

V lecčems ano, v lecčems ne. Vždycky o mně říkal, že jsem hodně tvrdohlavá a musím si na věci přijít sama. Což je pravda. Pro mě je to ale přirozenější proces, než když vám rodič něco nutí. Člověk se na tom víc naučí a má pak větší zkušenost.

Když už jsme mluvily o Romanu Holém – jste propojeni nejen přes skupinu Monkey Business, ale i přes J.A.R., na jejichž novince Jezus Kristus Neexistus? slyšíme i hlas vaší dcery. Bylo v plánu, že se „kapelní“ děti v pražských Ledárnách ujmou role kmotrů nové desky J.A.R.?

Bylo to spontánní. Všichni z okolí skupiny jsou zvyklí, že si koncerty užívají z boku jeviště, cítí se jako rodina a kamarádi. Když už se schylovalo ke zmiňovanému křtu, proběhlo mi hlavou, jak to asi kluci pojmou. Najednou jsem viděla, že Roman něco domlouvá. Říkala jsem si - aha, on vidí, že dětí, které stojí po těch bocích u odposlechových zvukařů a u techniků, je strašně moc. A tak se nakonec staly kmotry. Přišlo mi to milé a fajn.

Kolik těch dětí vlastně je?

V J.A.R. je deset kluků a dohromady mají moc dětí, neumím to teď spočítat. Jejich věkový rozstřel je navíc docela velký, protože někteří mají děti ze vztahů z mládí a další si pořídili ve vyšším věku. Tím pádem mají věkově širokou paletu posluchačů, protože ty jejich děti přiváděly a přivádějí na jejich koncerty strašnou kupu kámošů spolužáků, což je geniální. „Mankáči“ to tak nemají, řádově máme mladší děti a je jich méně.

A co je vlastně u Monkey Business nového?

Chceme natočit novou desku, musíme. První českou, protože lidé nám prostě nerozumějí, řeknu to, jak to je. Jak jsme si ještě před pár lety mysleli, že budeme bilingvní společnost, tak nejsme. Naopak. I jiní čeští interpreti směřují v posledních letech v textech písní k našemu rodnému jazyku, což je naprosto v pořádku. Vidím to sama na sobě. Nechci nic točit v angličtině. Mě to prostě nezajímá.

Nebude to pro fanoušky šok?

Myslím si, že bude. Je na nás, jak si s tím poradíme. Je to výzva a každá taková výzva je důležitá. Pro kapelu je čas od času nutné, aby se stalo zase něco jiného, neočekávaného, aby neustrnula. Ano, můžeme našvihat pět skvělých desek v angličtině, ale myslím si, že se tam nestane takové čaro, jako když budeme najednou na posluchače mluvit v češtině.

Tereza ČernochováZdroj: Deník/Michal Bílek

Hodláte se taky autorsky zapojovat? Roman Holý si lehce postěžoval, že v případě novinky J.A.R. musel na kolegy tlačit, aby mu dodávali texty, ale stěžejní práce je ve finále na něm. Probíhá to podobně i v Monkey Business?

Ano, vím, o čem mluvíte. Ale dovolím si tvrdit, že v Mankáčích to přece jen funguje jinak. Sama se budu snažit napnout všechny síly, mozkové závity, nevím, co všechno, abych byla maximálně nápomocná, protože si myslím, že mi leccos jde a umím v lecčems pomoct. Na druhou stranu – kluci jsou tak svojští a já jsem mezi nimi jediná holka, která teď objevila svůj svět, o němž dokáže něco napsat. Jestli to obstojí i v Monkey Business, jestli budu s kluky schopná držet krok, se teprve ukáže, protože nároky na kvalitu jsou tam daleko vyšší, což je v pořádku. Bude to pro mě další krok do absolutního neznáma. Vlastně mám spíš pocit, že mi to půjde, než že nepůjde. Každopádně se na to těším.

Asi je pro vás fajn, že můžete vést kapelní život a občas si vydat sólovou desku. Co je pro vás lepší varianta? Dá se to vůbec říct?

Nedá. Pro mě je hrozně důležitá jevištní podoba vystoupení, kterou si v Mankáčích strašně užiju, jejím prostřednictvím někam směřuju a pořád je co zlepšovat. Jejich hudba je energická a tak náročná na zpívání, že pak nemám touhu vyjet na koncerty sama za sebe, nepotřebuju stavět na pódia něco vlastního. Pro mě je kapela Monkey Business naprosto zásadní. Ale stejně tak důležitý je ten můj svět, který jsem v sobě objevila. Ano, vyvažování je pro život hudebníka důležité.

Tereza Černochová



Narodila se 13. července 1983 v Praze, je dcerou rokenrolového a bigbeatového zpěváka Karla Černocha. Na hudební scéně se prosadila v dívčím triu Black Milk.



Jako uznávaná sólová zpěvačka vydala posléze dvě alba Small Monstrosities a Škrábnutí, obě ve spolupráci s hudebníkem a producentem Romanem Holým. Zpívá se skupinou Monkey Business a aktuálně chystá upomínkové koncerty k poctě svého otce, který by letos oslavil osmdesátiny.



Třetí album Slečna náročná je jejím dalším hudebním posunem na její sólové cestě. Je ošetřeno opět Romanem Holým. „Je ryzí a poctivé, protože jsem náročná. Jsem Tereza Černochová a jsem Slečna náročná,“ uvedla hrdě zpěvačka.