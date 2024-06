Zdroj: Youtube

Rhytmick (1990 - 1994)

Hitparáda Rhytmick nabízela hudbu různých žánrů od popu až po metal. Začala se vysílat těsně po revoluci a velkou popularitu získala i díky tomu, že ji kromě jiných uváděl i zpěvák a muzikant Miro Žbirka, který v roce 1982 vyfoukl Zlatého slavíka Karlu Gottovi. Fakt, že Rhytmick nebyl zaměřen jen na pop, ale představil divákům dokonce i písně z alternativní scény, působil jako zjevení.

Rhytmick s Mirem Žbirkouse nebál ani heavy metalu.Zdroj: Deník/Jan Jelínek

„Rhytmick byla relace, v níž byla spousta zahraničních klipů, které jsem měl okomentovat. Vzal jsem to. Zahraniční klipy pro nás byly tehdy velmi vzácné, dřív jsme je mohli maximálně vídat v rakouské televizi, když jsme měli to štěstí, že jsme chytili její signál. Natáčelo se v Nizozemsku, kde měli na tento pořad licenci, a bylo to velmi zvláštní. Mluvil jsem s lidmi, kteří mi nerozuměli ani slovo,“ narážel Žbirka na to, že pořad se kvůli sponzorům nenatáčel u nás. Po rozpadu Československa zazpíval Rhytmick svou labutí píseň ve slovenské televizi, než byl v roce 1994 ukončen.