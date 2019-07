XVII. ročník mezinárodního open-air festivalu Masters of Rock začíná již tento čtvrtek. Nedočkavci ale do Vizovic přijeli už o víkendu.

Na festival pod širým nebem se již potřetí chystá také čerstvý maturant Vojta Zuzaník ze Zlína.

„Prožíváme ho opile,“ smál se. Nejvíce se těší na kapelu Deathstar. Jezdí většinou v pěti až šesti lidech a během festivalu utratí asi tři tisíce korun. „Doufám, že nebude moc horko,“ obával se. Předpověď počasí ale zatím neslibuje nic dobrého, očekává se chladno a deštivo. „Naopak. Déšť nevadí,“ přidal Vojta.

Zatímco se jedni těší, druzí mají již měsíce plné ruce práce.

„Před každým ročníkem je svolána koordinační schůzka,“ přiblížila starostka města Silvie Dolanská, jak náročné je zorganizovat festival s návštěvností dosahující hranice pětadvacet tisíc fanoušků. Porady se účastní pořadatelé akce, zástupci města, policie, hygiena, Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, Ředitelství silnic Zlínského kraje, hasiči, vlastníci dotčených pozemků i firmy v areálu.

„Hledáme řešení, jak aktuální ročník zlepšit,“ vysvětlila.

Největší potíže přináší parkování. Město se spolu s dalšími složkami soustředí na zajištění bezpečnosti obyvatel i účastníků festivalu, na hluk, hygienu, pořádek a čistotu ve městě.

„Řešíme zvýšenou potřebu nádob na odpady, jejich vývoz, doplnění a vývoz mobilních WC, špatná parkování, vjezdy do zákazů vjezdu,“ objasnila Dolanská.

Po celou dobu festivalu je v akci i krajská hygiena. „Kontrolujeme jak areál likérky, tak oficiální tábořiště – kempy,“ uvedla mluvčí hygieny Vendula Ševčíková. Kontroly stánků s občerstvením jsou zaměřeny především na dodržování osobní a provozní hygieny.

BEZPEČNÉ JÍDLO I TETOVÁNÍ

„Hlídáme, jak je zajištěno mytí rukou pracovníků, čistotu zařízení k uchovávání potravin a manipulaci s nimi, udržování vhodných teplotních podmínek pro skladování potravin i uchovávání hotových teplých pokrmů,“ přidala.

Kontrolují také provádění tetováží (barevné skvrny v kůži, pozn. red.) a piercingu v mobilním stánku.

„Dohlížíme na osobní a provozní hygienu, na zajištění dostatečného množství jednorázových tetovacích jehel, jejich skladování a způsob likvidace po použití včetně používání desinfekčních přípravků,“ komentovala Ševčíková.

Konání festivalu pociťuje i vizovický zámek.

„Asi o třetinu vzroste zájem o prohlídky oproti jiným dnům,“ sdělila kastelánka Jana Pluhařová. Po celou dobu trvání čtyřdenní rockmetalové party je zámecká zahrada hlídána a trvale uzavřena.

„Účastníci nezpůsobovali škody, ale v zahradě stanovali, přespávali, chodili na záchod a to nám způsobovalo potíže při údržbě,“ přiblížila.

Město pak samozřejmě z festivalu profituje. Do městské kasy jde poplatek ze vstupného, tamtéž putuje i částka za pronájem pozemků. Podnikatelé a vlastníci pozemků pak mají tržby za služby a pronájem.

„Rockmetalová akce město samozřejmě propaguje,“ uzavřela starostka.

Jak se promění život v hlavním městě Valašského království v době konání Masters of Rock?

Podle zkušeností místních je lépe jít do obchodů hned ráno, anebo vůbec. Je dobré zapomenout na polední menu v obvyklých restauracích. V době festivalu jsou nastaveny jiné ceny než obvykle a v restauracích je plno. Noci bývají neklidné, zvuk se v údolí Vizovicích hor velmi dobře nese. A tak místní využívají večery k různým zahradním party, grilovačkám a sedánkům. Prý proto, aby šel člověk spát co nejpozději a pokud možno už do ticha.

Rockmetalový festival se již tradičně koná v oblíbeném prostředí likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Pětitisícové hlavní město Valašského království, rodiště Bolka Polívky, se zcela promění. Z klidného malebného městečka se stane centrum téměř pětadvaceti tisíc drsňáků v černých potištěných tričkách a křivácích.