Parkerova manželka Kalsey Hardwicková a jeho kolegové z kapely potvrdili smutnou zprávu na svých instagramových účtech. „Tom dnes v poledne pokojně zemřel obklopen svou rodinou a svými spoluhráči. Byl to náš bratr, slova nemohou vyjádřit smutek, který cítíme,“ napsala skupina na Instagramu.

„Naše srdce jsou zlomená, Tom byl středem našeho světa a nedokážeme si představit život bez jeho nakažlivého úsměvu a energické přítomnosti,“ napsala Hardwicková.

V říjnu 2020 zpěvák oznámil, že mu lékaři diagnostikovali čtvrtou fázi agresivního typu mozkového nádoru. Předtím prodělal dva záchvaty. Později v lednu uvedl, že se velikost nádoru zmenšila.

Skupina The Wanted vznikla v roce 2009 a nejvíce se proslavila hitem Glad You Came z roku 2011. V roce 2014 se kapela rozpadla, nedávno však oznámila reunion turné, kde měla představit nové album s největšími hity. Na nedávné show pro podporu organizací proti rakovině se už Parker objevil na pódiu na invalidním vozíku.

Začátkem března pak zpěvák oznámil, že bude vydávat knihu „o hledání naděje, a to v jakékoli situaci, kterou řešíte“. Vyjít má v červenci.

Zdroj: Youtube