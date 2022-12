Turné After Hours til Dawn je oslavou alba After Hours, které The Weeknd vydal v roce 2020 (jeho singl Blinding Lights byl vyhlášen novou písní číslo 1 v žebříčku Billboard Hot 100 všech dob, čímž překonal hit The Twist od Chubbyho Checkera z roku 1960), a také jeho kritikou oceňovaného alba Dawn FM, které vyšlo v lednu 2022. Na všech evropských koncertech se k The Weekndovi připojí montrealský producent a diskžokej Kaytranada.