Praha má za sebou nejočekávanější koncert roku 2020. Ale také 2021 a 2023. Ano, čtete dobře. Kanadský zpěvák The Weeknd totiž měl v české metropoli vystoupit již v roce 2020, ale kvůli pandemii byla jeho show přesunuta. A to hned dvakrát. A také z původní O2 areny do největšího koncertního areálu v Česku, tedy do pražských Letňan.

The Weeknd vystoupil 6. srpna v pražských Letňanech. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Čekání i přesun se vyplatily. Na The Weeknda se čekat vyplatilo. Díky tomu totiž v neděli v Praze vystoupila největší hvězda současnosti, která drtí veškeré myslitelné kategorie poslechovosti a kterou dokonce Guinnessova kniha rekordů označuje za nejposlouchanějšího zpěváka současnosti. Měsíčně jej totiž pravidelně poslouchá na Spotify přes 100 milionů lidí.

Show pro desítky tisíc

A přinejmenším 75 tisíc z nich dorazilo včera do Prahy. Neobešlo se to bez logistických problémů, počasí zprvu také příliš nepřálo. Ale nakonec se umoudřilo a již druhý předskokan, kterým byl Weekndův krajan Kaytranada (mimochodem sám velmi úspěšný a populární), rozehříval publikum skvělým setem.

Krátce po osmé hodině, když se nad Letňanami opět přeháněl temný mrak, se náhle rozehráli Pink Floyd. Shine on You Crazy Diamond. Do vrcholu skladby se pak rozburácely temné beaty a sám The Weeknd zahájil show skladnou Take My Breath z loňské desky Dawn FM. A příval hitů se již nezastavil.

Došlo na skladby z Dawn FM, ze starší tvorby, aktuální šňůra nabízí dokonce jednu skladbu, kterou zpěvák nikdy na žádnou desku nedal, ačkoli pochází již z roku 2012 (Another One of Me). U té je dobré se na moment zastavit. Na Weekndových koncertech samozřejmě většina publika neustále něco natáčí kvůli svým sociálním sítím (The Weeknd přitahuje). Při této skladbě však nahrávali téměř všichni. Protože to je unikátní obsah, který mají jen ti vyvolení.

Michael Jackson 21. století

Přesto největší reakci publikum mělo při skladbách z průlomové desky After Hours z roku 2020. Právě ta totiž The Weeknda vystřelila z role uznávaného umělce ke statutu Michaela Jacksona 21. století (to není přehnané).

Vrcholem koncertu tak byla pasáž v závěrečné fázi koncertu. Odstartovala to pecka Save Your Tears, plynule přešla v Less Than Zero a pak vše na moment setmělo, začal se ozývat syntezátor, který pozvolna budoval hlavní motiv Blinding Lights.

A pak se to stalo. To, nač všichni čekali. Největší Weekndův hit se rozezněl v plné parádě. Naplno se zužitkovala obří a vcelku komplikovaná stage, takže svůj největší hit zpěvák odzpíval u obřího nafouklého měsíce, který celý večer měnil barvy stejně jako náramky, které příchozí dostali.

Letňany prožily rozhodně jeden z nejlepších koncertů své historie. Přijela největší hvězda současnosti a potvrdila svou velikost. Desítky tisíc návštěvníků, z Česka, Slovenska, Maďarska, Německa a mnoha dalších zemí, to ocenily.