Golden Eye (1995)

Titulní píseň k filmům o Jamesi Bondovi je milníkem pro každého umělce. Po úspěchu Tinina životopisného filmu What's Love Got to Do With It z roku 1993, který byl nominován na Oscara, ji producenti snímku Zlaté oko vyzvali, aby doprovodila debut Pierce Brosnana v roli agenta 007. Hit napsali Bono a The Edge ze skupiny U2.

V roce 2018 si zpěvačka BBC postěžovala, že před natáčením ve studiu nedostala k písni pořádné demo a že si musela melodii zpěvu dotvořit sama. „Musela jsem opravdu tvrdě pracovat. Ale tehdy už jsem věděla, že dokážu zazpívat cokoli, co mi předloží,“ řekla.

