Zdroj: Deník/Vladimír Šťastný

Sir Rod Stewart: Global Hits (3. 7., O2 arena Praha)

„Jsem upřímně nadšený, že se vrátím a vystoupím pro své skvělé přátele v Praze, kde vám předvedu své největší hity – a samozřejmě nebude chybět ani spousta napínavých překvapení!,“ nechal se slyšet Rod Stewart, který je jedním z nejprodávanějších umělců v historii hudebních nahrávek. Podle odhadů se po celém světě prodalo 250 milionů jeho desek a singlů. Mezi jeho písněmi jsou celosvětové hity jako Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy, Baby Jane, The First Cut Is The Deepest, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night, You Are In My Heart, Hot Legs, Forever Young a Sailing.

Brilantní živé vystoupení a jeho charakteristický hlas, styl a autorství písní, přesáhly všechny žánry populární hudby, od rocku, přes folk, soul, R&B až po Great American Songbook. Rod Stewart je tak jednou z mála hvězd, která se těšila z alb, jež se umisťovala na předních příčkách hitparád po celou dobu své kariéry.

Získal nespočet nejvyšších ocenění v oboru, mezi nimiž nechybí dvě uvedení do Rock and Rollové síně slávy. V roce 2016 se oficiálně stal Sirem Rodem Stewartem poté, co byl v Buckinghamském paláci pasován na rytíře za své zásluhy v oblasti hudby a charity.