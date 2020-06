Architektura písní legendy německého industriálu je podobná architektuře města, jemuž Einstürzende Neubauten vzdávají neokázalý, a přece vznešený hold. Na aktuální desce Alles in Allem před námi vyvstává Berlín, jak ho vidí rodáci Blixa Bargeld a Alexander Hacke, ale i jejich kolega dekonstruktér, Newyorčan N.U. Unruh.

Ticho a huk

„Voda v kanále je kalná a teče líně, vejde se do ní tak akorát jedno lidské tělo,“ zpívá Blixa v lidově znějícím popěvku Am Landwehrkanal, upomínajícím na vraždu ženy popravené jednotkami Freikorps. Nikdo neřekl, že poslouchat novou muziku téhle party bude snadné. Ale přesto se do nás Blixův hlas vpíjí ještě intenzivněji než na všech předchozích nahrávkách skupiny, jejíž název se tradičně překládá jako Hrou-tící se novostavby.

Popravdě se zdá, že „Neubauteni“ vytvořili své posluchačsky nejvstřícnější album. Ještě máme v paměti, jakou bouři hněvu sklidili od části fanoušků po vydání svého prvního „tichého“ cédéčka Silence Is Sexy v roce 2000. (O něco dříve tytéž fandy nadzvedl Blixův dlouholetý zaměstnavatel Nick Cave, když zdánlivě „vyměkl“ na intimním albu Boatman’s Call). Někdejší krutovládci industriálního nebe dnes zacházejí s lomozem jako se šafránem. „Aby byl hluk, musí být nejdříve ticho,“ řekl kdysi autorovi tohoto článku baskytarista Alexander Hacke, mající v oblibě hru zapnutým vibrátorem.

Na albu Alles in Allem hudebníci tuto premisu beze zbytku naplňují v písni Zivilisatorisches Missgeschick, pohybující se někde mezi cirkulárkou a varováním před leteckým náletem.

Věční experimentátoři mě-ní lidské hlasy v stroje a naopak. Nechybí sólo na radiátor, rány do plechu či rytmické žuchnutí nákupních tašek. Skladbu Seven Screws zahajuje kytara, jak vystřižená z Lynchova filmu. „Měli jsme tisíce nápadů a všechny byly dobré,“ zní v písni Am Landwehrkanal. Není důvod „Neubautenům“ nevěřit.