Praha má za sebou jeden z vrcholů letošní koncertní sezony. V přeplněné O2 areně vystoupil rapper Travis Scott, jedna z největších hvězd současnosti. Po předloňském koncertu Kendricka Lamara a loňském vystoupení The Weeknda tak Praha opět potvrdila, že patří do první ligy globální koncertní scény. A potvrdilo to i publikum, které Scottovi zazpívalo všechny jeho megahity.

Takový koncert O2 arena zažije maximálně jednou za rok. A zejména tehdy, kdy přijede některá z hvězd hiphopového nebe. Předloni se tak stalo v případě Kendricka Lamara, nyní totéž dokázal Travis Scott. Ten do pražské přední koncertní haly přilákal publikum, které natolik souznělo z jeho explozivní show, až se O2 arena otřásala v základech. Dunění trvalo téměř dvě hodiny a vyvrcholilo megahitem FE!N, která v Praze zazněla hned pětkrát za sebou. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Travis Scott od roku 2018, kdy vyšlo kritiky i fanoušky oceňované album Astroworld, patří k nejuznávanějším hvězdám globální populární hudby. Jeho skladby mají stovky milionů poslechů na streamovacích službách a deska Utopia z loňského léta se okamžitě vyšplhala na první příčku hitparády Billboard, ale uspěla také ve Velké Británii, Austrálii a dalších zemích světa.

Právě s ní Scott v současnosti jede světovou šňůru Circus Maximus, v rámci níž se zastavil také v Praze. Materiál z Utopie a Astroworldu pak představovaly hlavní náplň téměř dvouhodinové show.

Excelentní show

A show je pro koncert Travise Scotta opravu důležitý termín. Už samotná nástup je epochální. Superstar na sebe nechává dostatečně dlouho čekat. Má začít ve 21:30, tedy více než hodinu po konci vystoupení předskokana Yunga Leana. I tak začíná ještě o deset minut později. Škodolibě by se chtělo říct, že tak pozdě Scott nastupuje jen proto, aby si všichni fanoušci stihli koupit tričko nebo kšiltovku, protože se na „merch“ stojí opravdu dlouhé fronty.

close info Zdroj: Se svolením Live Nation zoom_in V O2 areně vystoupil rapper Travis Scott.

Ale když už Scott konečně začne, je to neuvěřitelná podívaná. Světelná show, exploze, ohně, dým, snad i gejzíry vodní páry, vše neustále zaměstnává oči návštěvníků. K tomu duní přebasovaná muzika, do níž Scott deklamuje. A snad dvacetitisícový dav deklamuje s ním doslova každé slovo.

Kolikrát zazní FE!N?

Od prvního tracku je spojení mezi hvězdou a publikem neuvěřitelně silné a mluvit o vrcholech je trochu zbytečné. Přesto v té atmosféře totálního propojení vyčnívá několik momentů. Řekněme vrcholů.

První nastává ve chvíli, kdy si Scott k sobě bere trojici fanoušků a společně prožívají tribální momenty při tracku sdp interlude. Publikum je elektrizováno atmosférou vzájemnosti, dílem závidí těm třem, dílem desítky tisíc prožívají onu vzájemnost s nimi.

| Video: Youtube

Show pokračuje, Scott některé tracky natahuje, jiné naopak zkracuje, tempo se valí kupředu. Zhruba po polovině koncertu se Scott převléká do civilu a druhou půlku už odjede v triku a kalhotech.

A je tu další vrchol. Skladbu I Know? odzpívá téměř celou publikum, tedy hlavně její refrén, v němž se opakuje popěvek I know. Scott sám je stržen atmosférou a po skončení písně vyzve publikum, že by si ten fantastický konec mohli dát ještě jednou. A dají to.

Je to příprava na vrcholný vtípek večera, který Travis Scott opakuje při celé show. Skladba FE!N je takový hit, že jej nemohl minout nikdo, kdo má alespoň nějakou sociální síť. Je to fenomén. Takový, že jsem například při čekání na security prohlídku potkal kluka s trikem (zjevně vlastní výroby), které posměšně hlásalo „Neznám nic než FE!N“.

| Video: Youtube

Scott si je vědom, že vytvořil instituci. A skladbu FE!N hraje v poslední části koncertu hned několikrát. V Hamburku třeba třikrát. V Praze to bylo hned pětkrát. Ne vždy celou, ale nechával publikum neustále v napětí, co asi přijde dál. A když to byl opět FE!N, publikum šílelo.

A pak ještě přišel song Sicko Mode, největší hit z Astroworldu, aréna byla zralá na spadnutí.

Jako Beatlemanie

Je dobře, že podobné koncerty v Praze máme. Byla doba, kdy se jí vyhýbaly a kdy sem jezdily jen hvězdy buď příliš brzy, nebo příliš pozdě. Travis Scott přijel na vrcholu. Bylo to poznat na publiku, které bylo naprosto napojené. Reagovalo na každé gesto, každý výkřik hvězdy, kterou miluje. Takhle asi nějak vypadala Beatlemanie v šedesátých letech. Jen je podstatně naboostovaná sociálními sítěmi a možnostmi globálních technologií.

Tak uvidíme, co na podzim předvede Childish Gambino, další superstar, která se do O2 areny chystá.