Každoroční bujarý večírek rockové skupiny Tři sestry se odehraje ve dnech 26. a 27. května 2023 v pražských Ledárnách Braník. Kapela vedená frontmanem Františkem Moravcem alias Lou Fanánkem Hagenem chystá oslavný koncert ke svým 38. narozeninám. K těm přijede Třem sestrám pogratulovat i punková legenda – britští The Toy Dolls.

Lou Fanánek Hagen | Foto: Deník/Jan Bartoš

Akce nazvané Tři sestry 38 let Open Air se zúčastní i kapely z České republiky. Nebudou chybět Vypsaná fixa, E!E, Doctor P.P., Synové výčepu, SPS, MZH, Staré pušky, Totální nasazení, Pirates of the Pubs a další.

Pozvánka na oslavy 38. výročí kapely Tři sestry:

Zdroj: Youtube

Dvoudenní koncertní večírek vyvrcholí dvouhodinovou pódiovou show doplněnou o světelné efekty a ozdobenou pěveckými, instrumentálními i hereckými výstupy samotných oslavenců, skupiny Tři sestry.

Vstupenky jsou k dostání na Ticketstream.cz nebo v sesterských hostincících: Na staré Kovárně v Akropoli (Kubelíkova 27, Praha 3), Hostinec Na staré Sokolovně (Podolská 5, Praha 4), Kozlovna Na Ráně (Drahobejlova 51, Praha 9).