V původně plánovaném termínu se v Trutnově nebude konat ani další světově proslulá akce. Jubilejní 10. ročník festivalu nového cirkusu Cirk-UFF má místo června nový termín 21. - 27. září a měl by být spojený s oslavami deseti let otevření Uffa.

Festival Obscene Extreme, plný drsné hudby a obscénností, si oblíbili tvrďáci z Argentiny, Jižní Afriky, Japonska nebo Austrálie. Loni jim zahrála na Bojišti nejprodávanější deathmetalová kapela všech dob Cannibal Corpse. Letos mělo přijet do Trutnova 72 kapel z USA, Brazílie, Peru, Bolívie či Japonska.

Ztráty za zrušený festival se blíží k milionu korun, největší jsou za nakoupené letenky pro kapely.



Největší hvězdou letošního ročníku měla být švédská kapela Dismember, která se po letech vrátila ke koncertování. Absolvuje jen několik vystoupení ročně, pečlivě si vybírá festivaly a koncerty, kde bude hrát.

„Sami se s tím těžko smiřujeme, považujeme to však za jediné možné řešení v této situaci,“ vysvětloval přeložení festivalu na příští rok šéf Obscene Extreme Čurby a přiblížil okolnosti rozhodnutí: „Nejdůležitější informace přišla od samotných kapel, které máme domluvené. Většina z nich už ruší svá turné, anebo nemohou ze svých zemí vůbec vycestovat po dobu několika měsíců (například Austrálie). Proto nás prosily, zda můžeme celý festival přesunout na rok 2021. Nechceme dělat osekanou verzi nebo verzi bez našich zahraničních fanoušků. Jaký by to byl festival bez maniaků z celého světa? To by šlo naprosto proti celému konceptu Obscene Extreme festivalu, tak jak ho budujeme od roku 1999.“

Většina kapel již potvrdila účast na příští rok. „Náš plán pro rok 2021 je zcela jasný. Pokusíme se udržet maximální počet kapel z tohoto roku a v případě největší nouze řešit adekvátní náhrady,“ ujistil.

Podle Čurbyho fanoušci specifickému hudebnímu festivalu pomůžou, pokud si nechají předem zakoupené elektronické vstupenky na letošní ročník a využijí je příští rok. „Kdo si vstupenku nebo vouchery nechat nemůže a chce je vrátit, ať nás kontaktuje,“ upřesnil.

V původním termínu se v Trutnově neuskuteční ani mezinárodní festival Cirk-UFF, při kterém akrobati, herci a muzikanti z celého světa předvádějí špičkové výkony v moderní umělecké disciplíně označované jako nový cirkus. „Asi nikoho nepřekvapí, že 10. ročník Cirk-UFFu se v červnu neuskuteční. Přesouváme jej na 21. - 27. září,“ oznámil ředitel Uffa Libor Kasík. „Pokud tento termín vyjde, spojíme tím jubilejní, desátý ročník Cirk-UFFu s deseti lety od otevření Uffa, jež proběhlo na konci září 2010,“ dodal.