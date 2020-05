Good Golly, Miss Molly, Long Tall Sally, Lucille, Ready Teddy, Lawdy Miss Clawdy, Rip It Up, Tutti Frutti. To je jen stručný výčet hitů Little Richarda, které změnily historii.

Na webu této extravagantní hvězdy jsme se mohli dočíst, že je „architektem, stvořitelem, emancipátorem, vynálezcem, králem a původcem rock’n’rollu a také krasavcem (který ještě pořád ví, jak na to), broskvičkou z Georgie, lidskou atomovkou, mezinárodním pokladem a věčným ohněm…“

Šílený prorok

Tu broskvičku si tam Richard Wayne Penniman alias Little Richard přidal, aby naštval puritány. Ke své homosexua-litě se otevřeně hlásil už v padesátých letech, kdy mu za podobné řeči hrozil kriminál. A dráždit hada bosou nohou nepřestal ani v další dekádě, kdy prolnul image bláznivého showmana s úlohou vysvěceného kazatele.

„Když může Bůh spasit takovýho starýho teplouše, jako jsem já, může spasit každýho,“ prohlašoval hrdě. Tvrdil, že je „král i královna rock’n’rollu“, a neohroženě vystavoval na odiv jak výrazné oční linky, tak náušnice a impozantní trvalou.

Abychom si to ale ujasnili, šílený prorok Little Richard tu byl pro každého o čemž svědčí fakt, že mu při vystoupení v newyorské Madison Square Garden přistály na pódiu stovky dámských kalhotek.

Když se tuto sobotu nemožné stalo skutkem a onen věčný oheň vyhasl, na internetu se objevily kondolence od nejrůznějších kapel R.E.M. a Kiss počínaje a E Street Bandem Bruce Springsteena konče.

Sadly, Little Richard passed away today. A founding Father of Rock And Roll, his contributions simply can’t be overstated. I had the honor of meeting Richard in his later years and was awed by his presence. He told me, “I am the architect of Rock And Roll.” Amen! ..Rest In Peace. https://t.co/ceQuNU6pkF — Gene Simmons (@genesimmons) May 9, 2020

R.I.P. Little Richard. I got to meet the icon and fellow Maconite at the opening of the Georgia Music Hall of Fame in Macon back in 1996, and he didn’t disappoint. Full of life and energy, he was truly one of a kind. — Mike Mills ? (@m_millsey) May 9, 2020

Little Richard je ovlivnil všechny. Speciální místo v jeho životopise však zaujímají britští Beatles a zejména Paul McCartney, který patřil od počátku k jeho velkým fandům. S liverpoolskými „Brouky“, ještě než si tak začali říkat, hrával většinu jeho písniček.

From 'Tutti Frutti' to 'Long Tall Sally' to 'Good Golly, Miss Molly' to 'Lucille', Little Richard came screaming into my life when I was a teenager. I owe a lot of what I do to Little Richard and his style; and he knew it. He would say, 'I taught Paul everything he knows'. pic.twitter.com/96bOzphhs8 — Paul McCartney (@PaulMcCartney) May 10, 2020

Když pak John, Paul, George a Ringo vešli ve známost, jejich idol jim to v rozhovoru pro časopis Mersey Beat oplatil. Reportérovi řekl: „Člověče, ti Beatles jsou úžasní. Kdybych je neviděl, ani ve snu by mě nenapadlo, že jsou bílí. Znějí fakt jako černoši.“

Mezi nebem a peklem

Je také dobré připomenout, že v Richardově doprovodné skupině začínal Jimi Hendrix. Nahrávky, které se z té éry za-chovaly, nejsou příliš známé, ale přímo srší energií. V šedesátých letech podnikl vyhlášený křikloun veleúspěšné turné s kapelou Rolling Stones a zpěvák „Stounů“ Mick Jagger od něj při té příležitosti leccos odkoukal. Vždy ho považoval za svůj vzor ostatně totéž říkal i David Bowie.

Novodobým rockerům určitě imponovala i Richardova pověst. Po vydání svých prvních dvou alb svedl tenhle průkopník „ďábelské muziky“ tvrdý boj se závislostmi na kokainu, heroinu a alkoholu.

Přestál několik mravnostních deliktů třeba když ho načapali s milencem na pánských záchodcích u kterési zastávky autobusu. Což byl mimochodem důvod, proč se s ním rozvedla jeho žena Ernestine.

Zápas mezi nebem a pek-lem měl nezkrotný bouřlivák v krvi. Jeho táta, kněz církve Adventistů sedmého dne, provozoval zároveň hospodu Tip In Inn a podobně jako otec Jerryho Lee Lewise prodával pašovanou whisky.

Skandální byl i začátek Richardovy kariéry v roce 1955, kdy vznikl jeho první a největší šlágr Tutti Frutti. Sexuál-ní podtext písně byl na tehdejší dobu natolik nepřijatelný, že ho zvukař schválně pře-hlušil kytarou a bicími. Jak známo, byla to marná snaha…