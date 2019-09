Po náročném a pečlivém výběru nakonec diváky budou bavit Zuzana Norisová, Roman Zach, Debbi, Robert Urban, Kateřina Brožová, Ján Jackuliak, Kateřina Marie Fialová a Marek Lambora. Osm soutěžících se představí v zajímavých proměnách a budou opět bojovat o finanční výhry pro dobročinné účely. Chybět nebude porota v čele s Jakubem Kohákem, vedle nějž usednou Janek Ledecký a Aleš Háma. Čtveřici pak každý týden doplní host (jedním z nich bude i kuchařská hvězda Zdeněk Pohlreich).

„Soutěžící budou mít k dispozici opět jak hlasového a hereckého poradce, tak i choreografa. Linda Finková jim bude pomáhat se zpěvem, účastník minulé řady, herec Patrik Děrgel, bude nově hereckým koučem a choreograf Yemi A. D. se postará o perfektní taneční čísla,“ prozrazuje kreativní producentka Simona Matásková s tím, že šestá řada bude plná překvapení a pořádné dávky adrenalinu.

Roman Zach: Síťované punčocháče by byly nejhorší

Přes dva metry vysokého herce si diváci oblíbili v seriálech i filmech, sám také uvádí magazín o bydlení, nyní jej ovšem čeká – jak říká – pracovní zkouška ohněm.

„Já jsem se dlouho snažil dělat, že něco jako Hlas není, a jakákoli připomínka ve mně budila pocit, jako když jdete k zubaři,“ říká Roman Zach, který na nabídku zúčastnit se show kývl i přesto, že bytostně nenávidí převleky. „Já to nemám rád ani v divadle. Jakékoli paruky a podobně. A tady se tomu nevyhnu. Jen doufám, že na mě nepadnou dvacítky v minisukni,“ pokračuje s tím, že nejtěžší tak pro něj nebude zpěv ani choreografie, ale právě ony přeměny: „Kdybych musel mít síťované punčocháče, paruku a dlouhé řasy, bude to pro mě na vystoupení zásadně to nejhorší.“

Debbi: Písničky přezpívávám ráda

Česká zpěvačka Debbi, která prožila část dětství v Německu, má s vystupováním v televizní show už zkušenosti. V sedmnácti letech se objevila v první řadě Česko Slovenské SuperStar. I přesto je ale nervózní.

„Jsem zvědavá na to, jaká bude náročnost choreografie a jak budu zvládat pěveckou část. Hodně se bojím třeba některých českých interpretů, například Karla Gotta. Obávám se i někoho, kdo má hodně vysoký, ženský, jemný hlas. S tím bych mohla mít při zpěvu možná problém,“ přiznává Debbi, která je v přezpívávání písniček přebornicí. Především v autě.

Zuzana Norisová: Proměnu v někoho jiného jsem ještě nezažila

Oblíbená slovenská herečka má na kontě spoustu filmů, seriálů a z muzikálů je zvyklá na jevišti na hraní i zpěv.

„Když přišla nabídka, tak jsem byla potěšená, ale hodně jsem váhala, jestli to půjde skloubit s mojí prací na Slovensku. Bohužel se toho teď hodně sešlo a moje dcera Júlinka navíc začíná chodit do školy,“ říká Zuzana Norisová, která se těší, že bude na natáčení dojíždět co nejčastěji i s dcerou, a zároveň na nějakou šílenou masku, kdy bude vypadat jako někdo úplně jiný: „To jsem totiž ještě nikdy nezažila, takže jsem na to moc zvědavá.“

Ján Jackuliak: Na Tvář trénuju už od čtyř let

Diváci televize Nova mohou znát tohoto slovenského herce ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Ten se těší, že si v Tváři zatancuje, o zpívání ale raději nechce hovořit.

„Protože spíš recituju. Ale budu se snažit aspoň intonovat,“ odhaluje rodák z Lučence, který prý na podobnou show trénuje už od čtyř let. „Dvanáct týdnů strávených tímto způsobem je podle mě přínos do života, tak mám z toho radost. Bude to sice dřina, ale stojí to za to,“ říká herec. Nemůže se prý dočkat velké silikonové masky: „Protože něco takového zažijete tak jednou za život.“

Kateřina Marie Fialová: Bude to celé masakr

Nadějná herečka, která je třetím rokem v angažmá v Městském divadle Brno, hostuje v Národním divadle moravskoslezském a mimo to je několikanásobnou mistryní světa ve stepu, je benjamínkem soutěže. Nad nabídkou na účinkování neváhala ani vteřinu a okamžitě na ni kývla. A jestli zná někoho z předchozích řad?

„Já mám dokonce v Brně divadelní šatnu s Hankou Holišovou. Zatím jsme si o tom nepovídaly, ale na nějaké rady se jí rozhodně zeptám,“ říká Kateřina Marie Fialová, která je nervózní ze zpěvu. „V tanci jsem si přece jenom jistější. Třeba jsem ale nikdy nedělala chlapa, takže pokud to nastane, uvidíme, co z toho vznikne. Bude to celé masakr, ale myslím, že to bude stát za to.“

Kateřina Brožová: Mám v očích děs, děj se vůle boží

„Myslím, že na účast v podobné show se úplně připravit nedá, spíš má člověk v očích děs. Každopádně jsem se snažila představit si ten fofr, který mě čeká. Musela jsem požádat v divadle, aby mi vycházeli vstříc s termíny, a to ostatní – děj se vůle boží. Velmi se na to těším a zároveň mám obrovský respekt,“ reagovala Kateřina Brožová na dotaz, zda si je vědomá časové i fyzické náročnosti Tváře. Vše probírala s Petrem Rychlým, který ji k účasti pobízel.

Marek Lambora: Těším se na proměnu v ženu

Marek Lambora je v šesté řadě nejmladším mužským účinkujícím. Účast dlouho zvažoval a nakonec dal na doporučení Anny Fialové, spolužačky z konzervatoře, která se v Hlasu už také objevila. „Říkala, ať do toho jdu, že mě to bude strašně bavit, vyřádím se a bude to fajn. Takže jsem ji poslechl,“ odhaluje herec, který se bojí fyzického vypětí – přetažených hlasivek, ale i kolena – a naopak se těší na proměny, „hlavně v nějakou ženu“.

Robert Urban: Rodinu jsem účastí šokoval

Obličej tohoto ostravského sympaťáka je známý asi především fanouškům seriálu První republika. Robert se nejvíc bojí proměn v ženy, naopak si poměrně věří ve zpěvu a tanci.

„Tancuju celý život, už od malička, takže na tanec a na zpívání, ale vůbec na celou tu show se těším v celkovém podání. Doufám, že si všechno sedne,“ věří herec, který svým rozhodnutím zúčastnit se Tváře zpočátku šokoval svoji rodinu: „Byli překvapení, na druhé straně jsme si po té počáteční fázi hrůzy řekli, vlastně proč ne, bude to fajn.“

TOM FRANZKI