V roce 2019 vyprodali pražskou O2 arenu. Americké hudební duo Twenty One Pilots se vrátí na stejné místo, aby kromě největších hitů svým fanouškům představilo i novou tvorbu. V pořadí sedmé studiové album Clancy vychází letos v květnu, samotných hudebníků propojujících alternativní rock s indie popem a rapem se tuzemští příznivci této kapely dočkají 12. dubna 2025.

Twenty One Pilots | Foto: se svolením Live Nation

Twenty One Pilots, držitelé ceny Grammy, posouvají hudbu jako nepřekonatelná tvůrčí síla s neustále se vyvíjející vizí.

Od svého založení v roce 2009 se Tyler Joseph a Josh Dun stali fenoménem hudební scény, což potvrzují nejen jejich multi-platinová alba, ale i celosvětová turné, která přilákala miliony fanoušků. Pražský koncert v rámci The Clancy Tour představuje výjimečnou příležitost pro fanoušky, aby na vlastní oči viděli umělecké výkony dvojice, která je známá svou inovativní scénickou prezentací a hlubokými texty.

Deník připravil přehled, kdy se vybrané koncerty v Česku uskuteční a kolik stojí lístky:

Do ČR míří hvězdy: Vystoupí Bryan Adams, Troye Sivan, Zara Larsson i Jared Leto

Další éru kapely a alternativní rockové hudby vůbec má předznamenat chystaná novinka Clancy (Fueled By Ramen) v čele se singlem Overcompensate. Sedmá deska Twenty One Pilots vychází letos 17. května, devět let od poslední nahrávky Blurryface.

Zdroj: Youtube

Vstupenky lze sehnat od 1490 korun. Předprodej pro členy fanklubu kapely začne 3. dubna přesně v 10 hodin, od 5. dubna budou lístky k mání i prostřednictvím sítí Ticketmaster a Ticketportal.

Twenty One Pilots v PrazeZdroj: se svolením Live Nation