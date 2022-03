V rámci akce vystoupí přední čeští hudební interpreti a také oblíbené tváře Primy jako Eva Burešová, Václav Noid Bárta, Janek Ledecký, Petr Janda, Monika Absolonová, Dasha, Anna Julie Slováčková, skupiny Support Lesbiens, Slza a Jelen. Moderátorem večera bude Libor Bouček, který si na pódium pozve celou řadu známých hostů. „Dobrovstupenky“ jsou v prodeji přes TicketMaster za 550 Kč. Výtěžek z koncertu poputuje do veřejné sbírky Pomoc dětem Ukrajiny, kterou pořádají Český červený kříž a skupina Prima.

„Já i celá moje rodina jsme se zmobilizovali a aktivně se zapojili do pomoci. Finančně, materiálně i přístřeškem těm, co to teď nejvíce potřebují. Vždy na mne v tomto ohledu bude spoleh,“ říká Eva Burešová a svá slova dokládá i účastí na koncertu. „Pomoc druhým je velmi důležitá. Doba je těžká. Většina z nás zná někoho z Ukrajiny. Je ale také důležité udržet si pozitivní mysl. Všichni máme děti a je třeba, aby viděly šťastné rodiče,“ doplňuje herečka a zpěvačka, která na koncertu zazpívá píseň Malý princ a duet Noc s Václavem Noidem Bártou.

„Vydržte! Stojíme za vámi a budeme vás podporovat,“ vzkazuje ukrajinskému lidu Janek Ledecký. Důležitý vzkaz má i pro českou vládu: „Od začátku vzniku konfliktu a následné invaze jdete příkladem politikům zbytku světa. Přestože dobře víte, že vám to v budoucnu přinese rozčarování voličů z ekonomických dopadů ukrajinské krize. A za to si vás vážím,“ dodal Ledecký, z jehož úst na koncertu zazní Nikdy to nevzdám.

Petr Janda je situací paralyzovaný. „Současné dny prožívám hodně těžce, neustále sleduji zprávy a v podstatě nejsem schopný nic dělat. Ale Ukrajinu velmi podporuji a těším se z každého odraženého útoku. Dal jsem k dispozici byt pro ukrajinskou rodinu,“ svěřil se Janda s tím, že situace doléhá i na jeho nejmladší dcery. „Jsou ještě malé, ale chápou situaci, navíc mají za spolužáky i Rusy a učitelka je správně nabádá k tomu, aby se k nim nechovali zle, protože oni za nic nemohou,“ dodal Janda, který na koncertu zazpívá Otázky a Okno mé lásky.

Obavami z hrůz, které nyní zažívá Ukrajina, se netají ani Monika Absolonová. „Nikdy by mě nenapadlo, že se v 21. století může něco takového stát. Udivuje mě, že nejsme schopni se poučit z hrůz, které jsme zažili. Bojím se, co přijde,“ říká Monika, která situaci už probírá se svým šestiletým synem Tadeášem. „Má ukrajinskou kamarádku Marušku. Hodně řešil, aby byla ona i její rodina v pořádku. Je ve svých šesti letech velmi empatický,“ prozrazuje Monika, která na benefičním koncertě zazpívá píseň Karla Gotta Jdi za štěstím.

Celou událost mohou lidé sledovat i u televizních obrazovek – přímý přenos poběží od 20:15 na hlavním kanále Prima, koncert si mohou poslechnout také příznivci rádia Kiss. Nebude chybět ani livestream na webu CNNPrima.cz a na facebookových profilech Primy a CNN Prima NEWS. Více informací o iniciativě i koncertu naleznete na www.pomocdetemukrajiny.cz.

Ne válce!

Pozadu nezůstávají ani divadla. Například Městská divadla pražská uspořádají v divadle Komedie sérii benefičních akcí na podporu Ukrajiny. První koncerty, performance, projekce i recitace protiválečných básní připravují umělci na sobotu 5. března. Začátek je naplánován na 17:30. Vstupné je dobrovolné. Vybraná částka bude zaslána na sbírku Pomozte Ukrajině s Pamětí národ. Více informací diváci naleznou na stránkách Městských divadel pražských.

„Snad každý z nás v těchto dnech přemýšlí, jak by mohl Ukrajině pomoci. My jsme měli poměrně brzy jasno – uměním. Oslovili jsme tedy spřátelené tvůrce, spolupracovníky a zaměstnance Městských divadel pražských, aby s námi připravili komponovaný program na podporu Ukrajiny. Všichni pracujeme a vystupujeme bez nároků na honorář, výtěžek akce bude poukázán na účet sbírky Pomozte Ukrajině s Pamětí národa,“ říká Lenka Dombrovská, programová kurátorka divadla Komedie.

Hlavním bodem programu je projekce dokumentárního filmu V Kyjevě se nestřílí a debata Ukrajina, co se tam děje a jak jí pomoci. Povede ji filozof a publicista Jan Motal s Martinem Ocknechtem, spoluautorem scénáře filmu a pracovníkem neziskové organizace Paměť národa, a Martou Burdiak, bohemistkou a překladatelkou pocházející ze Lvova.

Od soboty budou v prostředním foyer divadla vyvěšeny reprodukce kreseb z deníku, který si vedla při putování po Ukrajině, mladá výtvarnice Dorothea Hofmeisterová. Návštěvníci si je budou moci koupit za 300 korun, výtěžek autorka posílá sbírce Pomozte Ukrajině s Pamětí národa. Diváci budou moci přispět i formou takzvaného dobrovolného vstupného do kasičky v dolním foyer.

Zábradlí pro Ukrajinu

Živo bude 5. března i v pražském Divadle Na zábradlí, kde se uskuteční další benefiční akce na podporu lidí zasažených válkou na Ukrajině. Během odpoledne zde bude probíhat kulturní program i materiální sbírka, součástí akce bude také vernisáž děl ukrajinských umělců. Od 16 do 18 hodin je v plánu akce s názvem Zábradlí pro Ukrajinu!

Po celou dobu bude ve foyer divadla probíhat vystoupení formou open-mic, během kterého budou mít návštěvníci možnost projevit svou podporu Ukrajině a jejím obyvatelům, kteří se stali terčem ruské agrese. Spolu s herci a dalšími zaměstnanci divadla dostanou diváci prostor pro vyjádření svých pocitů, hudební vystoupení, recitaci či jakýkoliv jiný příspěvek k tématu.

Paralelně s aktivitami Divadla Na zábradlí bude ve foyer divadla třetí den přenášen 72 hodin dlouhý stream iniciativy Studenti pro Ukrajinu s názvem Bdění pro Ukrajinu, který byl zahájen v budově Nové scény Národního divadla již ve středu 2. března. V rámci akce Zábradlí pro Ukrajinu! bude možné do divadla přinést také potřebnou materiální pomoc pro Ukrajince a Ukrajinky prchající ze země. Na odpolední program naváže večerní představení inscenace Zlatá šedesátá, pojednávající o životě filmaře Pavla Juráčka a zachycující mimo jiné i období sovětské okupace Československa.

Pokáč má vzkaz

Pozadu nezůstává ani písničkář Pokáč, který v reakci na odpor k Putinově počínání na Ukrajině napsal píseň. „Putin je vrah, ale my z tebe nemáme strach. Nech si tu hnusnou válku, my chceme mír,“ vzkazuje Pokáč v songu ruskému prezidentovi. V textu popisuje jeho válečné zločiny, vyjadřuje však přesvědčení, že pravda a láska již brzy porazí jeho lež a nenávist.

Zdroj: Youtube

Skladba vznikla jako projev solidarity a na podporu válkou zmítané Ukrajiny. Písničkář se obrací na všechny, aby se v rámci svých možností zapojili do organizované humanitární pomoci Ukrajině. Skladby Putin je vrah i dřívější Jestli nás Rusko obsadí patří do série Pokáčových rychlovek Frekvence 1.

Další koncerty ve prospěch Ukrajiny uspořádají v následujících dnech i kapely či interpreti jako Wohnout, Mr.Loco, Anna K, Vypsaná fixa, Eddie Stoilow, Rybičky 48, Divokej Bill či Tři sestry. Všichni zmínění se setkají 9. března ve Velkém sále pražské Lucerny. Rušno bude ten den i v přilehlém Lucerna Music Baru, kde se k protestu přidají písničkář Voxel a František Černý a Karel Holas ze skupiny Čechomor. Ta ostatně plánuje další charitativní koncert – tentokrát v online verzi – už na 10. března.