Po dlouhém půstu se kulturní dění konečně dostává do pohybu. Vstříc svým fanouškům vyrazila i legenda české populární hudby – kapela Bacily se zpěvákem Václavem Neckářem. Mimo jiné zahraje 15. července na letní scéně v Heroldových sadech v pražských Vršovicích (pod hlavičkou přehlídky Divadla MANA). „V koncertním pásmu Mezi svými představíme naše nejznámější hity, ale i komorní písně a balady z našich nejnovějších alb,“ uvádějí bratři Václav a Jan Neckářovi.

Jan a Václav Neckářovi | Foto: Lenka Hatašová

Když jsme se na podzim viděli v Supraphonu, říkali jste, že si budete dělat naděje, že si snad někdy zase zazpíváme – třeba v tom Půlnočním království. A je to tady. Na co se můžeme v Heroldových sadech těšit?

Václav Neckář: Zazní například Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Kdo vchází do tvých snů má lásko, Stín katedrál, Suzanne, Hledal jsem tě pane, My to spolu táhnem dál, Tvým dlouhým vlasům, Podej mi ruku a projdem Václavák, Andělé strážní a ještě další písně. Možná i Půlnoční… Konečně si zahrajeme před publikem, před kterým jsme s Bacily naposledy vystupovali v září minulého roku v boskovickém amfiteátru na dvojkoncertě s Olympikem. V Heroldových sadech v pražských Vršovicích to bude náš druhý letošní koncert před diváky. První budeme mít už 11. července v Poutním chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. A nepočítám naše vystoupení s jedinou písní v přímém přenosu České televize, které bylo 27. února v rámci akci ve „Zlaté kapličce“. Ale to bylo bez diváků.