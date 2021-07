„Je to na suchu, je to ve vodě, je to ve vzduchu, je to v pohodě. To se zpívá v naší nové písničce Marathon, která dala turné jméno. Použiju klišé, ale je to jako jízda na kole, hraní se prostě nezapomíná. A jak jsme byli po koronavirové pauze natěšení, tak je to úplně fantastické, užíváme si každý okamžik na plné pecky, protože jak nám ukázala nedávná doba, vše se může změnit během chvilky,“ popsal návrat ke koncertování zpěvák a kytarista z Divokého Billa Václav Bláha.

Nepřepadla vás v souvislosti s kovidovou pauzou nějaká větší nervozita, jak o ní občas umělci mluví? A co posluchači? Určitě už na vás byli natěšení…

Myslím, že každý je tak trochu trémista, to k tomu patří. Ale za ta léta už víme, že s prvními tóny se vše změní v euforii. Jsem rád, že když jsme před třiadvaceti lety dávali kapelu dohromady, udělali jsme to tak, jak jsme udělali, je nás hodně, opíráme se o sebe navzájem. V tom je naše síla, to si hlídáme nejvíc. S touhle partou bych se nebál nikam, kolikrát obdivuju sólové interprety – musí to být nápor na psychiku, sám čekat v šatně, všechno visí jen na tobě, klobouk dolů… No a lidi na koncertech? Z těch jsme nadšeni, skáčou a zpívají jako pominutí. Asi jim to taky chybělo.

Jak se dá tento „koncertní maratón“ ve zdraví přežít, když hrajete tři nebo i čtyři dny po sobě? Předchází tomu nějaká zvláštní příprava?

Hrajeme opravdu často. Zprvu jsem se toho trochu bál, aby vydržely hlasivky, aby nás to bavilo, abychom se dokázali vyhecovat a tak. Ale teď, když už je vše v chodu, přijedu v neděli ráno domů po čtyřech koncertech a skoro je mi líto, že se jede hrát zase až ve středu. Je pravda, že před lety jsme hrávali i víc, ale to jsme byli začínající kapela, nikdo nic nečekal. Většinou jsme někde odpoledne předskakovali nebo doskakovali pozdě ráno, taky se hrálo maximálně hodinu. Teď je to jiné – lidi přijdou na nás, nestojí to pětikorunu, občas je to těžké vybalancovat, aby to bylo punk ulítlé, ale taky trochu zodpovědné. Musíme se prostě v pohodě postarat minimálně o dvě hodiny mejdanu, dát tam všechno, ale to jsme vlastně dělali vždycky. Naštěstí se většinou zadaří.

Jak jste vlastně pandemické období prožili? Byl to například i čas pro skládání nových písniček nebo pro práci na něčem, co jste dlouho odkládali?

Na rovinu, my jsme si vlastně i trochu rádi odfrkli. Každý si šel po svém a i možná proto nás to teď tak baví, tak nějak to samo vyplynulo. Myslím, že naše kapela je nejsilnější hlavně na koncertech. A ty nám típli, tak se prostě nedalo nic dělat.

Co nás čeká na podzim, uvidíme, ale vy jistě nějaký plán máte. Jaký?

Naše tour máme naplánované až do konce září, tak snad bude vše ok. Jinak máme hotovou hromadu nových písniček. Od poslední desky je to už asi čtyři roky a všichni cítíme, že tak nějak dozrává čas udělat další studiovku. Přes léto nikdy nenatočíme nic, to je vyzkoušení, to je prostě hlava jinde. Takže v období podzim 2021 – zima 2022 máme v plánu ponahrávat všechny nápady a vybrat to nejlepší na naši osmou desku.