Zpočátku jej to táhlo k herectví, pár zajímavých filmových zářezů ostatně tento synovec herce Eduarda Dubského na svém kontě má. Nakonec ale u něj na plné čáře zvítězil zpěv. Úctyhodných osmdesát let oslaví v pondělí 23. října Václav Neckář, jedna z nejvýznamnějších postav české populární hudby.

Václav Neckář s bratrem Janem ve studiu při nedávném natáčení | Foto: se svolení Lukáše Kadeřábka / Supraphon

Václav Neckář odstartoval svoji budoucí hvězdnou kariéru v šedesátých letech. Jeho rodina se pohybovala v divadelním prostředí, a tak chtěl být hercem i on.

Po maturitě na střední všeobecně vzdělávací škole se čtyřikrát neúspěšně hlásil na DAMU a nakonec se uchytil jako elév v činohře mosteckého divadla a následně v plzeňském písničkovém divadélku Alfa.

Tehdy už začal nahrávat pro Československý rozhlas písně jako Lékořice, Hříbě nebo Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě.

Václav Neckář s bratrem Janem:

Miloš z oscarových „vlaků“ i Golden Kids

Poprvé zazářil v divadle Rokoko, kde si jej všiml režisér Jiří Menzel. Ten z něj následně udělal filmovou hvězdu díky Oscarem oceněnému filmu Ostře sledované vlaky z roku 1966, v němž Neckář ztvárnil nesmělého železničáře Miloše Hrmu. O tři roky později spolu natočili ještě Skřivánky na niti, kteří byli ovšem dvacet let v trezoru. Zhruba ve stejné době si pohledný a talentovaný mladík střihl úlohu prince Václava v úspěšném hudebním filmu režiséra Bořivoje Zemana Šíleně smutná princezna, kde mu byla partnerkou kolegyně z divadla Rokoko Helena Vondráčková.

V té době už s ní a Martou Kubišovou tvořili pověstné trio Golden Kids, které mělo našlápnuto na světová pódia. První velký úspěch zaznamenali na veletrhu Midem v Cannes, následně pak v pařížské Olympii.

Václav a Jan Neckářovi: Poradíme si s klikou i se smůlou

„Majitel Olympie Bruno Coquatrix nás tam na měsíc angažoval poté, co nás viděl a slyšel právě na Midem. Tehdy se tam konal i československý galavečer a zpívali jsme tam Dobrou zprávu, Hej pane zajíci… Myslím, že na nás bylo zajímavé právě spojení dvou zpěvaček a zpěváka. Na tu dobu to byl neobvyklý formát, s nímž se později, samozřejmě v trošku jiné sestavě, proslavila skupina ABBA,“ uvedl Neckář v rozhovoru pro Deník.

Zrod Bacilů s bratrem Janem



Trio však nemělo dlouhého trvání. Poslední koncert absolvovalo 3. února 1970, kdy zasáhli normalizátoři a zakázali Martě Kubišové zpívat. Golden Kids kvůli tomu po patnácti měsících existence zrušili naplánované koncerty a zahraniční spolupráci s gramofonovými firmami.

„Na jejich troskách jsme pak 4. srpna 1971 společně s Otou Petřinou, Zdeňkem Rytířem, Petrem Formánkem, Hanušem Bunzelem a bráchou Honzou, kterého jsem vykoupil na nemalé peníze z vojny, založili skupinu Bacily,“ rozpovídal se zpěvák.

Václav Neckář - Stín katedrál:

Zdroj: Youtube

Jejich první „živá“ deska vyšla pod názvem Doktor Dam di Dam a jeho Bacily v roce 1973. Poté jich následovalo hned několik, k zásadním patří Planetárium z roku 1977, které patřilo po muzikantské i textové stránce k naprosto mimořádným, úspěch zaznamenala i deska Podej mi ruku… (1980), Atlantida 99 (1987) nebo Oči koní (2005).

Supervizi nad nimi měl v mnoha případech textař Zdeněk Rytíř, který říkával, že zpěváky rozlišuje do tří kategorií. Na ty, co zpívanému textu vůbec nerozumějí, ty, kteří jsou schopni mu porozumět, a třetí kategorie že je Václav Neckář, který každou píseň svým podáním povýší. „Zdeněk byl kamarád, spolupracovali jsme skoro padesát let. Byl zároveň mým rádcem, pomáhal mi. Měl koncepční myšlení a věděl, jak interpreta nasměrovat, co a pro koho by měl zpívat,“ vyzdvihl oslavenec.

K jeho největším hitům patří (vedle už zmíněných) Stín katedrál, Jak ten čas letí, Lásko ztracená, Dobrá zpráva, Potulný hráč, Mademoiselle Giselle, Tvým dlouhým vlasům či Podej mi ruku a projdem Václavák. Od zahraničních tvůrců převzal hity jako Massachusetts, Kdo vchází do tvých snů (má lásko), Chci tě líbat, Mýdlový princ nebo Ša-la-la-la-li.

„Text k posledně zmíněné mi Zdeněk napsal vlastně přes noc. Bylo to koncem šedesátých let, tehdy jsme hráli v Třinci na stadionu, kde jsem měl zpívat s vysokou horečkou. Znal jsem tu písničku od Small Faces, moc se mi líbila. A Zdeněk – vědom si toho – mi řekl: Když ji zítra odzpíváš, tak ti do té doby napíšu český text. A taky tak učinil,“ zavzpomínal Neckář.

Václav Neckář - Půlnoční:

Zdroj: Youtube

Kromě písniček Miluju a maluju a Znám jednu krásnou zahradu ze zmiňované pohádky Šíleně smutná princezna zní jeho songy i ve filmech Jak básníci přicházejí o iluze, Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách či Páni kluci.

Comeback a oslavy jubilea

Poslední dekáda se ve zpěvákově kariéře stala symbolem velkého comebacku poté, co jej v roce 2002 postihla mozková příhoda. Tehdy se musel znovu učit mluvit a zpívat, ale obdivuhodně se dokázal vrátit a nazpívat další ze svých hitů - Půlnoční k filmu Alois Nebel. Jeho autory jsou Jaromír Švejdík a Dušan Neuwerth, kteří stojí i za zbrusu novým Neckářovým singlem Snílek. Ve studiu SONO Doupě Records ji před nedávnem nahrála Švejdíkova Letní kapela s úctou ke skupině Bacily, která stála po boku Václava Neckáře po většinu času jeho úspěšné kariéry a vystupuje s ní dodnes.

„Na 22. října chystáme v pražském divadle Hybernia narozeninový koncert s několika hosty,“ uvedl Jan Neckář, který bratru Václavovi pomáhá a je mu velkou životní oporou. Oněmi hosty mají být písničkář Jaromír Nohavica, frontman skupiny Chinaski Michal Malátný nebo frontman kapely Jelen Jindra Polák. Éru Golden Kids připomenou Jan Cina, Berenika Kohoutová a Sara Sandeva, kteří slavnou pěveckou trojici ztvárňují v divadelním představení Marta uváděném na Letní scéně Musea Kampa.

VIDEO: Hudební legenda zazářila. Václav Neckář oslavil narozeniny na festivalu

Ke zpěvákově jubileu vyšla i kniha od Pavla Hénika Václav Neckář: Šíleně veselý princ, která obsahuje desítky fotografií a provází ji poutavé vyprávění. A také je na světě kompilace Osmdesát / Největší hity 1965–2023, jež představuje sestavu trvale populárních písniček s nezaměnitelnými baladami, výbornými texty i jedinečnou instrumentací, třeba v podobě příspěvků Oty Petřiny. Obsahuje i duety s Helenou Vondráčkovou, Martou Kubišovou, Janou Robbovou, Věrou Špinarovou nebo Lenkou Dusilovou.